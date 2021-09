Volner: rendkívüli tisztújítást követelnek a Jobbikban

2021. szeptember 30. 18:49

A Volner Párt elnöke szerint rendkívüli tisztújítást követelnek a Jobbikban, "Jakab Péter nyaka körül szorul a hurok".

Volner János csütörtökön közösségi oldalán azt írta: eddig azt hitte, hogy csak Fekete-Győr András "nyakát szorongatják" a Momentumban, de Jakab Péter harmatgyenge szereplése miatt "kitört a Jobbikban a palotaforradalom".



A volt jobbikos politikus úgy fogalmazott: a napnál is világosabban bebizonyosodott, hogy "a Kun Béláék világát idéző aljas, uszító beszédre" nincs fogadókészség a társadalomban.



A csalódás óriási, a mértékét már csak a jobbikosok dühe haladja meg: többen is rendkívüli kongresszust és tisztújítást követelnek a pártelnök "kínos lebőgése miatt" - fogalmazott Volner János. Hozzátette: sokan csak most szembesültek azzal, hogy Jakab Péter "tényleg Gyurcsány csicskája lett", de hiába a szolgálatkészség, "a Jobbik végbélkúpként oldódott fel a baloldalban".



MTI