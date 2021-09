Putyin és Erdogan szerint ki kell szorítani a terroristákat Idlíbből

2021. szeptember 30. 18:52

Az orosz és a török elnök egyetértett abban, hogy az utolsó terroristákat is ki kell szorítani a szíriai Idlíb tartományból - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak. Tájékoztatása szerint fegyverzetvásárlásról és -gyártásról, valamint űrkutatási együttműködésről is szó esett a két vezető között.

Az elnöki szóvivő, Peszkov – tass.com

Peszkov szerint Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán Szocsiban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy teljesíteni kell a korábban elért megállapodást az Idlíbben maradt, a szíriai hadsereg számára fenyegetést jelentő terrorista elemek kiszorítására. A szóvivő további részletekbe nem bocsátkozott.



A szíriai konfliktusba Oroszország a szíriai kormány, Ankara pedig Damaszkusz-ellenes milíciák oldalán avatkozott be. A két elnök a szocsi találkozón - amelyet a szóvivő nagyon konstruktívnak, időszerűnek és hasznosnak minősített - a nemzetközi kérdések közül Líbia, Afganisztán és Hegyi-Karabah ügyét is érintette.



Putyin méltatta Ankara hatékonyságát a Török Áramlat gázvezeték ügyében, amelynek köszönhetően felvértezte magát a jelenlegi gázpiaci árrobbanás ellen. A Gazprom által épített akkuyui atomerőművel kapcsolatban a felek szót ejtettek újabb reaktorblokkok létrehozásának, valamint a kialakulófélben lévő török atomenergetikai ágazat fejlesztésének szélesebb értelemben vett lehetőségeiről is.



Peszkov szerint az orosz államfő említést tett egy török űrhajós felkészítésének lehetőségéről is. Szó esett egyebek között az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszerekkel kapcsolatos együttműködés folytatásáról és kiterjesztéséről, közte az egyes alkatrészek törökországi gyártásának lehetőségéről. Téma volt a légierő ügyében való potenciális kooperáció is. Az orosz szóvivő ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kizárta Törökországot az F-35-ös vadászbombázó gyártásának programjából.



Peszkov elmondta: Moszkva felfigyelt arra, hogy Kijev és Ankara megállapodást kötött egy, a Bayraktar típusú török pilóta nélküli támadó repülőgépek tesztelését célzó ukrajnai központ megépítéséről. Közölte, hogy Moszkva álláspontja szerint az ilyen fegyverrendszerek Ukrajnának történő átadása azzal jár, hogy az ukrán fegyveres erők a saját népük ellen vethetik be.



Az ukrán-török haditechnikai együttműködési megállapodást Kijevben egyébként éppen az orosz török-csúccsal egy időben írták alá.



A tájékoztatón elhangzott még, hogy Putyin és Erdogan megállapodott: az év végéig megtartják a Legfelsőbb Államtanács (a két ország legmagasabb szintű együttműködési tanácsa) ülését, ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.



Putyin egyebek között felvetette vendégének az orosz kohászati termékekre, rétegelt lemezre és a gumiabroncsra kivetett kiegészítő török importvámok kérdését. Szó esett a másik országba irányuló orosz gabona- és török zöldségexportról, valamint az idegenforgalom járvány előtti szintjének helyreállításáról is.



MTI