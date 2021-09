Dubaji világkiállítás - Megnyílt az expo

2021. szeptember 30. 20:46

Nagyszabású megnyitó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette Dubajban a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott világkiállítás.

A magyar pavilon – hungexpo

Az ünnepségre a szervezők a kultúra és a szórakoztatóipar nagyágyúit sorakoztatták fel. Itt volt Andrea Bocelli világhírű tenor, Andra Day Golden Globe-díjas színésznő, dalszerző és énekes, Ellie Goulding brit énekes, a négyszeres Grammy-díjas Angelique Kidjo és Lang Lang kínai sztárzongorista is. Az ünnepség programjában az arab világ tehetségei is helyet kaptak: fellépet a Közel-Keleten nagy népszerűségnek örvendő Mohamed Abdo és Ahlám as-Sámszi énekes, továbbá Husszein al-Dzsaszmi helyi zongorista és dalszerző is.



A műsor a világkiállítás három meghatározó témáján, a lehetőségen, a mobilitáson és a fenntarthatóságon vezette végig a meghívott nézőket. A nézőtéren csak korlátozott számban vehettek részt meghívottak, de az ünnepséget az emírségek 430 pontján kivetítőkön is élőben lehetett követni.



A világkiállítást hivatalosan Dubaj trónörököse, Hamdán bin Mohammed bin Rasíd Ál Maktúm nyitotta meg, aki egy új kezdetként beszélt az expóról.



Nahján bin Mubárak Ál Nahján, a dubaji kormány expóért felelős főbiztosa kiemelte, hogy a világkiállítás megnyitója egybeesik az ország függetlenné válása és az emírségek egyesítésének ötvenedik évfordulójával.



"Az expóval Dubaj a tolerancia üzenetét küldi, és kinyilvánítja, hogy kész együttműködni a világgal. Abban bízunk, hogy az elmék összekapcsolásával elhintjük a fejlődés magvait a következő ötven vagy akár száz esztendőre" - jelentette ki Ál Nahján.



A látogatók péntek reggeltől kereshetik fel az expót. A belépéshez koronavírus elleni oltási igazolás vagy negatív PCR-teszt szükséges.



A dubaji 1851 óta a 35. világkiállítás, és az első, amelyet a közel-keleti, afrikai és dél-ázsiai térségben és az arab világban rendeznek meg. 438 hektáron 192 ország mutatkozik be.



A magyar pavilon a tíz éve elhunyt Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtője szellemiségét tükrözi. Az épület, amelyet Makovecz egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezett, belső kupolából és az azt körülölelő külső burokból áll. Központi témája Magyarország gyógy- és termálvízkincsei és jótékony hatásuk bemutatása, így állandó kiállításának fő témája a balneológia.



A magyar pavilont újságírók a dubaji expó 15 legizgalmasabb épülete közé választották. A pavilon azért is különleges, mert ez az egyetlen faszerkezetű épület az egész térségben. Emellett a magyar pavilon az expó 24 hetében várhatóan több mint 35 kulturális rendezvénynek ad majd otthont, és a látogatók több száz magyar kézműves gasztrotermékkel is megismerkedhetnek.



A dubaji világkiállítás 2022. március 31-én zár, a szervezők addig 25 millió látogatóra számítanak, és abban bíznak, hogy az érdeklődők 70 százaléka külföldről érkezik majd, amire egyébként korábban még nem volt példa az expók történetében.



MTI