Herendiporcelán-kiállítás nyílt a Vajdahunyadvárban

2021. szeptember 30. 21:40

„Egy a természettel" címmel nyílt herendiporcelán-kiállítás csütörtökön a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a budapesti Vajdahunyadvárban a Vadászati és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódva.

hazaivadasz.hu

A tárlaton - amely a Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon című kiállítás részeként látható - a Kárpát-medence vadállatai köszönnek vissza technikai bravúrnak számító, hatalmas méretű és speciális díszítésű porcelántárgyak formájában.



Mint Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója a megnyitón elmondta: egészen különleges, egyedi tárgyak kerültek a múzeumba, amelyek még azoknak is újdonságot jelentenek, akik szenvedélyesen gyűjtik a herendi porcelánokat.



Kiemelte: Herenddel élő kapcsolatot ápolnak, hiszen az elmúlt években több kiállítást is együtt valósítottak meg.



„A vadászfegyver-történeti kiállításunkon belül egy olyan tárgyi anyaggal gazdagodtunk, amely az 'Egy a természettel' fogalom mentén mutatja be azt a színes világot, amely körülölel bennünket" - mondta Estók János.

A tárlat alkotásai közül kiemelt egy középkori szüreti jeleneteket bemutató vázát. "Egy egész történetet látunk ebben a pazarul kidolgozott mesterdarabban" - mondta a 25 példányban készült, növényi díszítéssel átszőtt alkotásról.



Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a csaknem 200 éves manufaktúra termékpalettájában 16 ezer különböző forma, mintegy 4 ezer minta, 64 millió különböző termék jelenik meg, emellett évente 300-400 új alkotás születik.



A kiállítás mottójaként kiemelte: "a természet tökéleteset alkot, és aki a természetből merít, az értékkel bíró műalkotásokat hagy az utókor számára". Mint mondta, a manufaktúra missziója az értékteremtés, az értékmegőrzés és az értékátörökítés.



A tárlaton láthatják az érdeklődők az egyetlen példányban készült, technikai bravúrnak számító, 91 centiméter átmérőjű, áttört szélű Vadkacsás dísztálat, amelynek belső tükrében élethű festéssel vadkacsák fürdenek.



Szerepel a kiállításon egy díszkút, amely nem csupán óriási mérete, hanem speciális díszítése miatt is egyedülálló, élethű festése sólymokat ábrázol természetes élőhelyükön. További különlegesség a Rothschild-mintát alapul vevő váza, amely egyes elemeket nem festve, hanem térbeli kisplasztikaként visel magán, és amelynek magassága csaknem egy méter.



Mint a megnyitón felidézték, az 1826-ban Stingl Vince által alapított kis üzem következő tulajdonosa, Fischer Mór alatt virágzott fel. A nemzetközi siker sem váratott magára sokáig: 1851-ben Londonban, az első világkiállításon a bazsarózsákat és pillangókat ábrázoló minta olyan csodálattal töltötte el Viktória angol királynőt, hogy rendelt egy nagyobb készletet a windsori kastély számára. Császárok és királyok azóta is, mind a mai napig kedvelik és értékelik a herendi porcelánt.



A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tárlata december 31-ig tekinthető meg.

MTI