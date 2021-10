Fidesz: a baloldal a bajban csak elvett az idősektől

2021. október 1. 12:44

A baloldal a kormányzása idején a bajban mindig csak elvett az idősektől - mondta az idősek napjára készített köszöntő videónyilatkozatában Horváth László, a Fidesz szóvivője, aki a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíció aláírására kérte az időseket.

A politikus hangsúlyozta: járvány idején még inkább figyelni kell az idősekre. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a baloldal válság idején elvett tőlük egyhavi nyugdíjat, az egekbe emelkedtek az energiaárak, és a nyugdíjak nagy része rezsiszámlákra ment el.



Sőt, fizetőssé akarták tenni az egészségügyet a kórházi napidíj és a vizitdíj bevezetésével - fűzte hozzá.



Úgy folytatta: a 2010-es kormányváltás óta a Fidesz azon van, hogy megkönnyítse az idősek életét is. "Ezért csökkentettük a rezsit és ezért állítottuk talpra és növekedési pályára a magyar gazdaságot, amelynek eredményeiből az idősek is részesülnek" - hangsúlyozta.



Idén ősszel a nyugdíjkiegészítés mellett minden eddiginél nagyobb nyugdíjprémium érkezik - hívta fel a figyelmet. "És ezen felül visszaadjuk azt a 13. havi nyugdíjat, amelyet Gyurcsány és a baloldal vett el" - hangsúlyozta, hozzátéve: "nem hagyjuk és nem hagyhatjuk, hogy Gyurcsányék újra hatalomra kerüljenek, és újból megnehezítsék, megkeserítsék az idősek életét!"

MTI