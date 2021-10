Koronavírus - A Vatikánban bevezették a védettségi kötelezettséget

2021. október 1. 14:02

Október elsejétől a Vatikánvárosban dolgozók számára a munkavégzés feltételévé vált a koronavírus elleni oltási igazolás, máskülönben még az egyháziak is elveszíthetik fizetésüket. Az intézkedés nem vonatkozik a miséken való részvételre, valamint a turistákra sem.

A pápai állam megelőzte a szomszédos Olaszországot, ahol csak október 15-től lép életbe a védettséghez kötött munkavégzés.



Vatikánváros dolgozó mostantól csakis oltási igazolással léphetnek be a munkahelyükre, akár a szentszéki hivatal munkatársairól, a svájci gárdistákról vagy a vatikáni rádió munkatársairól legyen szó. Az előírás a világi és az egyházi személyi állományra is vonatkozik, valamint mindazokra, akik munkavégzés miatt a Vatikán területére lépnek, például külső cégek alkalmazottaiként.



Az ellenőrzést pénteken a pápai állam kapuinál álló biztonsági emberek végezték, egyelőre szúrópróbaszerűen kérték el a belépőktől az oltási igazolást.



Hasonlóképpen kötelezővé vált a beoltottság bizonyítása a Vatikán birtokolta összes olaszországi intézményben, közöttük a pápai egyetemekre járó hallgatók számára is.



Az oltás kiváltható meghatározott időközönként végzett negatív teszteredménnyel vagy a betegségből történt gyógyulás igazolásával.



A védettséget nem tanúsító vatikáni dolgozót fizetés nélküli szabadságra helyezik ugyanúgy, ahogyan a tervek szerint október közepétől az olaszországi állami és magánszféra munkahelyein is.



A vatikáni dolgozók létszáma a legutolsó hivatalos adatok szerint meghaladja a 4800-at.



Az előírás nem vonatkozik a pápai állam területén bemutatott misékre, amelyeken védettségi igazolás nélkül is részt lehet venni. Nem vonatkozik a Szent Péter térre vagy a Szent Péter-bazilikába belépő turistákra sem. Kivételt képvisel a Vatikáni Múzeum, ahol a látogatóknak már augusztus 6-tól fel kell mutatniuk a védettségi igazolást.



Nem született még hosszú távú döntés az általános audienciák résztvevőivel kapcsolatban, akik jövő szerdán még igazolás nélkül vehetnek részt a találkozón a pápával.



Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásából hazatérőben hangoztatta, hogy Vatikán Államban majdnem mindenki felvette az oltást, egy "kis csoportot kivéve".

MTI