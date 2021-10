Gátat kell emelni egy újabb migrációs hullám elé

2021. október 1. 14:43

Mindent meg kell tenni egy újabb migrációs hullám elkerülése érdekében, különös tekintettel arra, hogy ez a koronavírus-járvány miatt most a biztonsági és civilizációs mellett komoly egészségügyi kockázatokkal is járna - jelentette ki a tárca szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Athénban.

A tárcavezető a görög kollégájával, Níkosz Déndiasszal tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak komoly kihívásokkal kell szembenéznie, ugyanis a nemzetközi erők afganisztáni kudarca újabb, az eddigieknél súlyosabb bevándorlóáradattal fenyeget. "A geopolitikai fejlemények nem a mi malmunkra hajtják a vizet, ez egészen biztos" - fogalmazott.



Aláhúzta: fontos lenne elkerülni a 2015-ben elkövetett hibákat, azonban egyes nyugat-európai vezetők részéről ugyanolyan felelőtlen, meghívásként értelmezhető nyilatkozatok születnek, mint akkor.



A magyar és a görög kormány egyetért abban, hogy minél távolabb meg kell állítani az esetleges migrációs hullámokat, a bevándorláspolitikának pedig a határvédelemmel kell kezdődnie - szögezte le Szijjártó Péter.



"Az NGO-knak semmi keresnivalójuk nincs a határon, kerítésnek és fegyveres erőknek annál inkább" - mondta.



Emellett helytelennek és árulkodónak nevezte, hogy az Európai Bizottság nem ad elegendő támogatást a határvédelmi intézkedésekhez, holott szerinte inkább ezeket kellene finanszírozni, nem a Nyugat-Európában már kudarcot vallott társadalmi integrációs kísérleteket.



A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a kormány a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződés sikeres megkötése ellenére folyamatosan tanulmányozza az újabb források bevonásának lehetőségét. Magyarország érdeklődik az izraeli és a ciprusi gázmezők kitermelése iránt, s érdekelt abban is, hogy új útvonal jöjjön létre Közép-Európa és a görögországi LNG-kikötők között - mutatott rá.



Kiemelte azt is, hogy a görög-magyar kereskedelmi forgalom idén idáig 25 százalékkal növekedett, és az együttműködés fejlesztésének érdekében a magyar Eximbank 110 millió eurós hitelkeretet nyitott.



Végezetül elmondta, hogy a felek megerősítették együttműködésüket a keresztény közösségek védelme érdekében, és Magyarország készen áll részt venni a görögországi erdőtüzek során megrongálódott templomok helyreállításában.



Szijjártó Péter és Níkosz Déndiasz pénteken együttműködési megállapodást írt alá a diplomáciai képzési együttműködésről.



MTI