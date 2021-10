Erdőbényén egyeztettek a V4-ek védelmi miniszterei és miniszterhelyettesei

2021. október 1. 16:02

A visegrádi országok katonai-védelempolitikai kérdéseiről és kihívásairól, a hibrid hadviselés kihívásairól, valamint a katonai egészségügy területén létrejövő lehetséges együttműködésről is egyeztettek a V4-es országok első alkalommal megtartott védelmi miniszteri értekezleten pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőbényén.

Jan Havranek cseh védelmi miniszterhelyettes, Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Wojciech Skurkiewicz lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes (b-j) kezet fognak, miután aláírták a "Miniszteri feladatszabás a magyar V4 elnökség védelmi tevékenységéről" című dokumentumot a V4-ek védelmi miniszteri értekezletén Erdőbényén 2021. október 1-jén. MTI/Vajda János

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatón rendkívül hatékonynak és eredményesnek nevezte Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszterrel, illetve Wojciech Skurkiewicz lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettessel és Jan Havránek cseh védelmi miniszterhelyettessel folytatott megbeszélést.

Elmondta, az értekezleten többek között áttekintették a V4 magyar elnökség védelmi miniszteri programját és elfogadták a cselekvési terveket a miniszteri munkafolyamatok összehangolására.



Kidolgoztak és aláírtak egy úgynevezett "miniszteri feladatszabást a magyar V4 elnökség védelmi tevékenységéről", ami meghatározza a védelempolitika kérdéseit, a vezérkari főnökök, valamint a fegyverzeti igazgatók feladatait - fogalmazott a honvédelmi miniszter, hozzátéve, a jövőben ennek a dokumentumnak megfelelően akarják folytatni a közös együttműködést a három szakterületen.



A magyar tárcavezető kiemelte, a tárgyaláson szóba került a nemzeti védelmi képesség fontossága, valamint megvitatták a szövetségi rendszer egységét érintő felvetéseket. A rendszer erejét a nemzetállamok ereje adja, ezért kiemelt helyen kell kezelni ennek kérdését, mivel erre épülnek például a nemzeti haderőfejlesztési programok - hangoztatta Benkő Tibor.



Mint mondta, a hibrid hadviselés és azon belül a kiberműveletek kérdése kiemelt helyen szerepel mind a négy országban, "ennek szükségszerűsége és fontossága megkérdőjelezhetetlen", illetve egyetértés van a V4-ek között az önkéntes tartalékos katonai szolgálat fenntartásában és alkalmazásában is.



Benkó Tibor jelezte, a magyar, a szlovák, cseh és lengyel delegáció áttekintette az afganisztáni katonai missziók tapasztalatait, ezen kívül mind a négy országnál kiemelt figyelmet kap az afrikai szerepvállalás, például a Takuba-műveletben történő részvétel. A honvédelmi miniszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a V4-ek egyetértettek abban, hogy a feladat előkészítése és végrehajtása során kiemelt figyelmet kell szentelni a stratégiai kommunikációra, illetve annak tervszerű és korrekt alkalmazására.



Hasonló konszenzus született a felek között a Nyugat-Balkán békéjének megteremtésében és fenntartásában, ez egyébként Magyarország elsőszámú prioritása - számolt be a tárcavezető.



Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter a tájékoztatón a katonai egészségügy területén rejlő együttműködési lehetőségeket kiemelve azt mondta, az elmúlt másfél év rávilágított a katonai orvoslás fontosságára. A katonai tisztviselők rendkívül sokat tettek a koronavírus elleni küzdelemben, a szoros együttműködést megvalósítva pedig még tovább segíthetik a négy ország polgárait - jegyezte meg.



A szlovák tárcavezető megköszönte Benkő Tibornak azt a katonai egyészségügyi segítséget, amelyet Magyarország nyújtott szakemberei Szlovákiába küldésével. Jaroslav Nad az együttműködés másik lehetőségét az ipari védelmi kooperációban jelölte meg, hozzátéve, ezen a területen még korlátozott eredmények vannak, de a közös lőszerbeszerzésekről már sikerült egyeztetéseke folytatni.



Jan Havránek cseh védelmi miniszterhelyettes hangsúlyozta, a találkozó során nyitott, őszinte és baráti hangulatú beszélgetéseket folytattak, ez is bizonyítja, hogy jól működik a visegrádi együttműködés.



"Megbeszéltünk konvencionális, hagyományos projekteket, szóba kerültek a harccsoport-koncepció, az összehaderőnemi logisztikai támogató parancsnokság, vagy a katonai mozgékonyság kérdései, utóbbi nagyon fontos a védelem kiterjesztéséhez és biztosításához a közép-európai régióban" - fogalmazott.



A cseh miniszterhelyettes megerősítette, a V4-ek egységes fellépéssel szeretnék a független Európát megvalósítani, ugyanakkor nem szeretnék gyengíteni a transzatlanti szövetséget.



A prioritások változatlanok, továbbra is szeretnénk az együtt alkalmazhatóságot növelni, illetve a képeségeket építeni mind a NATO-ban és az Európai Unióban, illetve növeljük vállalásainak mindkét szervezetben - jelentette ki a tájékoztatón Wojciech Skurkiewicz. A lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a V4-ek egyik legnagyobb sikerének a közös harccsoport koncepcióját nevezte, amely a tervek szerint 2023-ban állhat majd fel.



Újságírói kérdésekre válaszolva Jan Havránek elmondta, a közös lőszerbeszerzés a fegyverzetigazgatók feladatkörébe tartozik. Ebben az ügyben "mindent meg kell tennünk", ehhez a katonai szövetséggel, valamint az uniós platformokkal szükséges egyeztetni - tette hozzá.



Benkő Tibor kérdésre válaszolva kifejtette, Magyarország a nemzeti ellenállóképessége nemcsak katonai értelemben fontos, hanem a különböző egészségügyi fertőzések és vírushelyzetekre történő felkészülést egyaránt jelenti.



A lengyel miniszterhelyettes a lengyel-fehérorosz határon épülő kerítéssel kapcsolatban azt mondta, a szejm döntése értelmében az érinett területen december 2-ig van érvényben a rendkívüli állapot. Július óta 140 kilométer hosszban épült ki az ideiglenes kerítésrendszer, a határszakaszon pedig mintegy 2400 katona és 600 fős egyéb védelmi erő teljesít szolgálatot - tette hozzá.

MTI