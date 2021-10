„Boszorkányüldözés", „baloldali hadjárat" folyik Magyarország ellen

2021. október 1. 16:08

Az Európai Unió (EU) intézményei részéről koncepciós eljárás, "boszorkányüldözés" folyik Magyarország ellen, aminek ideje lenne véget vetni az Európai Parlament Magyarországra látogató LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) bizottságának francia és spanyol küldöttségi tagjai szerint.

Nicolas Bay, az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport francia alelnöke és Jorge Buxadé Villalba, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció spanyol tagja erről pénteken beszélt újságíróknak Budapesten, miután a LIBE-bizottság delegációja három napos látogatáson vett részt Magyarországon.



Nicolas Bay kijelentette: a Magyarország elleni eljárás nem a 7. cikkely keretében történik, hanem olyan egy "koncepciós perről" van szó, amelyet az Európai Parlament azért kezdeményezett, hogy megtámadja a magyar kormányt.



A politikus szerint a delegáció három napos magyarországi látogatásán meghallgatott emberek - politikusok, civilek, bírák és még sokan mások - háromnegyede a magyar ellenzékhez köthető, így nem képviseli megfelelően a magyar társadalmat. Szerinte három nap alatt egyetlen egy konkrét példát sem tudtak adni, hogy hogyan sérült a jogállam Magyarországon.



Megjegyezte: az ellenzéki előválasztás ugyanakkor azt jelzi, hogy élő és egészséges a demokrácia Magyarországon. Mint mondta, nagyon sok kritikát hallottak, többek közt azt, hogy a magyar kormány nem fogadja el a kötelező migránskvótákat vagy hogy olyan törvényt alkotott, amely védi a családot és a gyermekeket az LMBTQ-propagandától.



Hangsúlyozta: találkoztak a Kúria bíráival, Varga Judit igazságügyi és Pintér Sándor belügyminiszterrel is, ami bebizonyította számukra, hogy Magyarország rendesen működő demokrácia, ahol az igazságszolgáltatás független. Leszögezte: a politikai támadások az EU-intézmények részéről Magyarország ellen zaklatások, amelyeknek meg kell most már szűnnie.



Jorge Buxadé Villalba a látogatás konklúzióját úgy vonta meg: bebizonyosodott, hogy Magyarországon tökéletesen működő demokrácia van, amely még más tagállamokhoz képest is sokkal inkább jól működik.



Szerinte a baloldali és a liberális pártoknak - beleértve a Néppártot is -egyetlen érdeke, hogy arra használják fel az uniós intézményi kereteket, hogy legyőzzék a magyar kormányt, a Fideszt és Orbán Viktor miniszterelnököt. Szerinte ez a Lengyelországgal szembeni eljárásra is igaz vagy bármely olyan politikusra, aki kiáll a hagyományok és a nemzeti identitás mellett.



A két képviselő egy közös nyilatkozatot is kiadott a sajtónak, amelyben azt írták: itt az ideje véget vetni a Magyarország elleni "boszorkányüldözésnek". A közlemény szerint a látogatás eredeti célja, hogy az európai baloldal és a brüsszeli bizottság által évek óta szajkózott magyarországi jogállamisági problémák után kutassanak, azonban teljesen világossá vált, hogy valójában egy "sztálinista perről" van szó.



Úgy vélik: a Magyarország ellen folytatott "brüsszeli és baloldali hadjárat" célja, hogy destabilizáljanak egy szuverén kormányt, amelynek megkérdőjelezhetetlen támogatottsága van a választók körében. "Az egyetlen és igazi bűne, hogy megvédi a magyar embereket, a nemzeti és európai identitását, a konzervatív értékeit, a családot, és nemet mond a tömeges bevándorlásra. Itt az idő, hogy véget vessünk a Magyarország elleni boszorkányüldözésnek!" - írta a két politikus közös közleményben.

MTI