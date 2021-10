Megható módon köszöntette a Betis Dunai Antalt

2021. október 1. 16:25

Csütörtök este az Európa-ligában a Ferencváros a Betist fogadta a második csoportkörben. A mérkőzés előtt a vendégek különleges ajándékokkal lepték meg egykori mesterüket, az Újpesttel játékosként sikert sikerre halmozó Dunai Antalt.

A Real Betis kispadján 1982 és 1983 között ülő korábbi ikonikus labdarúgót a spanyol klub vezetősége és a szurkolók is köszöntötték. Ráadásul előbbiektől különleges emlékplakettet és egy aláírt mezt is kapott az olimpiai aranyérmes kiválóság.

„Rendkívül megható volt számomra, hogy majdnem 40 év elteltével is emlékeznek még rám. A vezetőség mellett egykori játékosom, a spanyol válogatottban is futballozó Rafael Gordillo is köszöntött. Tette mindezt az andalúziai TV és a Betis saját TV-s csapata előtt, és a jelenlévő spanyol rádiósok és újságírók gyűrűjében.

Forrás: Dunai Kati Facebook-oldala

Végül is nem segítettem a kommentátoruk munkáját szakértőként, de a párharcról is beszéltünk a csütörtöki mérkőzés előtt. Mondtam, hogy a Ferencváros népszerű és jó csapat, és azt is, hogy a Betis egy nagyon komoly bajnokságban jól szerepel.” – mondta megkeresésünkre a hétszeres magyar bajnok.

Zámbó István

m4sport.hu