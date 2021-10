Nagypeleskén felszentelték a felújított görögkatolikus templomot

2021. október 1. 16:35

A Szatmár megyei Nagypeleskén felszentelték a magyar állam támogatásával felújított görögkatolikus templomot.

Potápi Árpád János – kronikaonlie/Makkay József

Az eseményen részt vevő Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében felidézte: amikor 2000-ben Orbán Viktor miniszterelnök millenniumi zászlókat adományozott a magyarországi településeknek és a határon túli egyházaknak, akkor megemlítette, hogy a zászló egyik fele ki van hímezve, a másik, üres felét pedig az idő fogja megtölteni. Az államtitkár úgy vélte: nem sok hely maradt a millenniumi zászlókon, de mindig lesznek olyan fontos események, amelyek még odaférnek.



Potápi Árpád János kitért arra, hogy a Kárpát-medencében mintegy háromezer templom, egyházi épület újult meg az elmúlt időszakban, közülük 1600 Magyarország határain kívül. Negyven ezek közül a görögkatolikus egyházhoz tartozott.



Az államtitkár megemlítette: a hívek imái is segítettek abban, hogy a koronavírus-fertőzéssel kórházba került nagypeleskei lelkész felépült a betegségből. Arra biztatta a híveket, hogy aki még nem tette, oltassa be magát.



Pallai Béla lelkipásztor is megemlítette beszédében a kórházi élményeit. A hívek olyan, a Szűzanyához írt imát vihettek haza a szertartásról, melyben a járvány megszűnéséért könyörögnek.



A felújított templom és ikonosztáz felszentelési liturgiáját Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitája vezette.



A templom és az ikonosztáz felújítását a magyar állam 174 millió forinttal támogatta. A magyar-román államhatárral szomszédos Nagypeleskén 737 személy élt a 2011-es népszámlálás idején, 91,6 százalékuk magyarnak vallotta magát.



MTI