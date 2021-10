Erősödött a forint pénteken

2021. október 1. 18:50

A forint pénteki erősödésével szépített heti veszteségén a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az eurót a kora reggeli 359,30 forintos jegyzés után péntek este hat óra után 356,76 forinton jegyezték. A dollár jegyzése a kora reggeli 310,25 forintról 307,69 forintra csökkent estére, a svájci franké pedig 332,97 forintról ment lejjebb 330,98 forintra.



A forint a héten elszenvedett veszteségein szépítve vegyes eredménnyel fejezte be a hetet az egyes devizákkal szemben.



Pénteki 0,7 százalékos erősödésével az euróval szemben nagyjából a hét eleji árfolyamán végzett a forint. A dollárral szemben pénteken 0,8 százalékkal erősödött, a hét eleje óta pedig 1,1 százalékkal gyengült. A svájci frankkal szemben 0,5 százalékos veszteséggel fejezte be a hetet a forint 0,6 százalékos pénteki erősödésének köszönhetően.



Pénteken a dollárt 307,50 és 310,76 forint között jegyezték. Csütörtökön a dollár jegyzése egészen 312,13 forintig ment el, ami tavaly november óta a legmagasabb érték, és így a forint idei leggyengébb árfolyamának számít. Az euróval szemben a forint leggyengébb árfolyama márciusban volt 369,20-as jegyzésen, a svájci frankkal szemben pedig január elején állt leggyengébben, amely akkor 336,68 forint volt.



Idei leggyengébb árfolyamánál péntek esti árfolyamán a forint 3,4 százalékkal áll erősebben az euróval, 1,4 százalékkal erősebben a dollárral és 1,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.



A forint csütörtökön 3,0 százalékos veszteséggel fejezte be a szeptembert az euróval, 5,1 százalékos veszteséggel a dollárral és 3,2 százalékos veszteséggel a svájci frankkal szemben. A lengyel zloty 2,5 százalékkal gyengült az euróval szemben szeptember hónapban, a cseh korona 0,3 százalékkal erősödött, a román lej pedig 0,3 százalékkal gyengült.

MTI