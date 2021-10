Utolsó másodperces góllal kikapott a Kisvárda a Honvéd otthonában

2021. október 1. 22:00

A Budapest Honvéd a francia Zinedine Machach 94. percben szabadrúgásból szerzett góljával 2-1-re legyőzte a vendég és listavezető Kisvárdát az OTP Bank Liga 8. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Az éllovas várdaiaknak ez az idénybeli második vereségük, míg a kispesti együttes egymás után második bajnokiján diadalmaskodott, és feljött a negyedik helyre a tabellán.

NB I, 8. forduló:

Budapest Honvéd-Kisvárda 2-1 (1-1)

Bozsik Aréna, 2500 néző, v: Bogár

gólszerzők: Klemenz (7.), Machach (94.), illetve Tamás K. (2., öngól)

kiállítva: Melnyik (93.)

sárga lap: Lukic (34.), Batik (80.), Pantelic (84.), illetve Zlicic (15.), Cirkovic (38.), Prenga (43.), Hej (44.), Simovic (54.), Camaj (77.), Melnyik (92.)

Honvéd:



Szappanos - Lovric, Klemenz, Batik, Tamás K. - Hidi (Nagy G., 85.), Pantelic, Nono (Machach, 74.) - Bőle (Zsótér, 62.), Lukic (Eppel, 74.), Balogh N.

Kisvárda:



Dombó - Hej, Prenga, Cirkovic, Leoni - Simovic, Melnyik - Navratil (Camaj, 73.), Zlicic (Ötvös, 73.), Bumba (Asani, 88.) - Mesanovic

Ritkán látható öngóllal már a második percben vezetett a Kisvárda: egy középre passzolt labdába a menteni igyekvő Tamás Krisztián olyan szerencsétlenül ért bele, hogy saját kapusa felett a hálóba emelt. Néhány perc elteltével védőtársa, Klemenz javította ki a hibát, így hamar egyenlített a Honvéd. A folytatásban egyre alacsonyabb színvonalúvá vált a mérkőzés, az idő előrehaladtával pedig a szabálytalanságokból, sőt, a sárga lapot érő belépőkből is egyre többet látott a közönség. Az utolsó 10 percben a játékvezető igyekezett megfékezni az elszabaduló indulatokat négy sárga lapot is kiosztva.



Fordulás után nem változott jelentős mértékben a játék képe, ugyanakkor a gyors ellentámadásokban gondolkodó várdaiak valamivel veszélyesebbnek tűntek, egyszer a kapufát is eltalálták. A hajrához közeledve ismét megszaporodtak a sárga lapot érő szabálytalanságok, miközben nem tűnt valószínűnek, hogy bármelyik együttes képes lesz a maga javára fordítani a mérkőzést. Ez egészen az utolsó percig volt igaz, amikor emberhátrányba került a Kisvárda, és szabadrúgáshoz jutott a Honvéd. A csereként beállt Machach a tizenhatos bal sarka elől, jobb lábbal emelt nagyon szépen és pontosan a bal felső sarokba úgy, hogy Dombó kapusnak esélye sem volt védeni. A vendégeknek a középkezdés után már semmire sem volt idejük, így végül pont nélkül távoztak Kispestről.

MTI