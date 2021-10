Elfogták egy Pest megyei droghálózat tagjait

2021. október 2. 10:15

Kokainra szakosodott Pest megyei droghálózat öt tagját fogták el szerdán összehangolt akcióban a Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály munkatársai és a TEK speciális egységei - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szombat reggel a police.hu-n.

A hosszas előkészületet követő akcióban a drogot eladó férfit, az őt segítő feleségét, a futárt és két szállítót is sikerült elfogni - írták. A hálózatból a rendőrség először T. Péter 39 éves budapesti férfival szemben indított eljárást jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A férfi felesége leginkább az előkészítésben, a szer darálásában, adagolásában segédkezett.

A megrendeléseket biciklis futár szállította házhoz. A 31 éves N. Norbert naponta találkozott megbízójával, akitől megkapta az értékesítendő adagot, majd később elszámolt a pénzzel - ismertette a rendőrség. A fővárosi eladótól a nyomozás szálai elvezettek a 65 éves B. Zsolthoz, akiről nemcsak az bizonyosodott be, hogy T. Péternek szállít kokaint, hanem valószínűleg rajta kívül még több embert is ellátott. A hierarchia csúcsán C. Zsoltot azonosították be a rendőrök, akiről gyanítják, hogy továbbértékésítés céljával, nagy tételben adott el kokaint a 65 éves férfinak.

A rendőrség tájékoztatása szerint szerdán a droghálózat több tagjának lakásában házkutatást tartottak. T. Péter és felesége lakásában 44,47 gramm kokain mellett kábítószerrel szennyezett darálót, plasztik kártyákat, precíziós mérleget és üres simítózáras tasakokat találtak és foglaltak le. B. Zsolt lakásában 127,3 gramm kokaint és a kereskedést alátámasztó eszközöket, mérleget és tasakokat találtak. Az összehangolt akcióban a gyanúsítottak elfogása mellett mintegy kétszáz gramm kokain utcára kerülését akadályozták meg a rendőrök.



MTI