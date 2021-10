Eljárás indult Jakab Péter verőlegényei ellen

2021. október 2. 13:26

Jakab fojtogató testőre és sofőrje ellen testi sértés miatt hivatalosan is megindult a rendőrségi eljárás. Ugyanakkor az áldozat, a kutyát sétáltató férfi ellen indított szabálysértési ügyet felfüggesztették – számolt be a Ripost nyomán a magyar Nemzet.

Kiderült, Jakab két verőlegénye is bántalmazta azt a kutyasétáltató férfit, akire a Jobbik hajdúhadházi rendezvényén támadtak rá. A lap értesülése szerint a rendőrség még egy férfit keres , róla öt tanú állítja, hogy életveszélyesen megfenyegette a kutyasétáltatót.

A Ripost szerint a férfi azt mondta neki, hogy később megtalálják és elkapják. Úgy tudják, ő is Jakab Péter egyik biztonsági embere, aki a fojtogató testőrrel együtt, egy autóval járt Jakab rendezvényeire, és ma is árnyékként követi a Jobbik bukott pártelnökét. A jövő héten a rendőrség szakértőt is kirendel az ügyben, ő a testi sértés súlyosságát és azt fogja vizsgálni, hogy a fojtogatás után maradt-e maradandó károsodás. Jakab Péteréknek mindössze három tanújuk van, ketten közülük azonban érintettek az ügyben, ellenük eljárás is indult.

Mint ismert, Jakab Péter testőre fojtófogással vitte le a földre a kezében pórázt tartó férfit, a meghallgatott tanúknak köszönhetően később viszont arra is fény derült, hogy Jakab sofőrje, a párttól több mint negyvenmillió forintot bezsebelő Gulicska Mihály volt az, aki először ütött.

A Ripost úgy értesült, hogy Gulicska szemből támadt rá a férfira, és nyomban ütlegelni is kezdte. Ezután jelent meg a testőr, aki hátulról fojtófogást alkalmazva vitte földre áldozatát. A rendőrségen mindkettőjük, a testőr, és Gulicska Mihály ellen is testi sértés és garázdaság miatt indult eljárás.

magyarnemzet.hu; ripost