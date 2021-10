Szövetségesei vannak a magyar konzervatív reneszánsznak

2021. október 2. 13:55

A magyar konzervatív reneszánsznak természetes szövetségesei vannak Spanyolországban - közölte az Alapjogokért központ igazgatója az MTI-vel szombaton azt követően, hogy a szervezet delegációja Madridban és Sevillában tárgyalt jobboldali politikai vezetőkkel, valamint kutatóintézetekkel.

A Szánthó Miklós vezette delegáció - amelynek tagja volt Kovács István, a központ stratégiai igazgatója és Farkas Vajk vezető elemző is - kétnapos munkalátogatást tett Spanyolországban - írták.



Sevillában a Spanyol Néppárt kongresszusának margóján megbeszélést folytattak José María Aznar volt spanyol miniszterelnökkel, a FAES Alapítvány vezetőjével, Madridban pedig Santiago Abascallal, a VOX elnökével, valamint a párt agytrösztjének számító alapítvány vezetőjével találkoztak. Az Alapjogokért Központ munkatársait a polgári értékeket hirdető Fundación Civismo, valamint a több spanyolországi egyetemet fenntartó katolikus ACdP képviselői is fogadták.



A megbeszéléseken a magyar delegáció tagjai tájékoztatták spanyol partnereiket a magyar politikai helyzetről, a Magyarországot érő aktuális támadások hátteréről, valamint a konzervatív reneszánsz érdekében áttekintették az együttműködési lehetőségeket.



Tájékoztatásuk szerint a spanyol partnerek elismeréssel szóltak a magyar jobboldal családpolitikában elért eredményeiről, valamint a valódi európai értékek védelme érdekében vívott harcáról, amelyet többen példaértékűnek neveztek. Emellett partnereik aggodalmukat is kifejezték a baloldal által Spanyolországban és Európában okozott közállapotok miatt - tették hozzá.



Azt is közölték: a spanyolok nagy érdeklődéssel várják a jobboldali erők jövő márciusi budapesti nemzetközi seregszemléjét, az Európában először megrendezendő CPAC-et, amelynek az Alapjogokért Központ a főszervezője.

MTI