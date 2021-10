A dél-erdélyi szórványban magyar óvoda-alapkőletétel

2021. október 2. 21:09

A dél-erdélyi szórványban vett részt óvoda-alapkőletételen és -avatáson Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

A közigazgatásilag Balázsfalva városhoz tartozó Magyarpéterfalván a magyar kormány támogatásával megépítendő óvoda alapkövét tették le. Az alig több mint ötszáz lelkes településen a lakosság 94 százaléka vallotta magát magyarnak az 2011-es népszámláláson.



Potápi Árpád János köszöntésében örömének adott hangot azért, hogy a szórványban élő magyarság is építkezni akar, magyar intézményt épít. Megjegyezte, a gyermekek szocializációs folyamatában az egyik legfontosabb állomás az óvoda. Ha a gyermekek anyanyelvű óvodába járnak, sokkal teljesebben tudják elsajátítani az alapvető viselkedési formákat, jobban tudják fejleszteni nyelvi készségeiket - jegyezte meg az államtitkár.



Megemlítette: Erdélyben 33 milliárd forintból 103 új óvoda épül, valamint 376 óvodát újítanak fel.



A magyarpéterfalvi óvodaépítésben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) a magyar kormány partnere. Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke a közmédiának adott nyilatkozatában arra is kitért, hogy a balázsfalvi önkormányzat segítő módon állt a kezdeményezéshez, és vállalta, hogy működteti az intézményt, ha felépül az óvoda. Azt is hozzátette, hogy a gyerekek étkeztetésére is alkalmas óvoda felépítésére, felszerelésére 150 millió forintnak megfelelő összeget szánnak.



Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke köszöntőjében elmondta: a beruházáshoz az eszközöket, a pénzt a magyar kormány biztosítja, de "a helyieknek kell majd lelket lehelni a falak közé". Az elnök is úgy vélte: a beruházás a kis magyar sziget élni akarását bizonyítja.

A Gyulafehérvárral szomszédos Vajasdon az államtitkár óvodás és iskolás gyermekek délutáni foglalkoztatóját adta át, ami a kisközösség kulturális centrumaként is működik. Az építkezést a magyar állam 12,2 millió forinttal támogatta.



A közigazgatásilag Felsőgáld községhez tartozó 806 lelkes Vajasdon a lakosság 37 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.



MTI