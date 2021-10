NB I – Emberhátrányban is kihúzta döntetlennel a DVSC, sőt vezetett is

2021. október 2. 21:29

A második félidőben emberelőnyben futballozó Fehérvár 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában a labdarúgó NB I 8. fordulójának szombati játéknapján. Mindkét gól a hajrában és büntetőből született.



NB I, 8. forduló:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-1 (0-0)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4054 néző, v.: Vad II

gólszerzők: Ugrai (86., 11-esből), illetve Kodro (92., 11-esből)

sárga lap: Sós (16.), Dzsudzsák (21., 41.), Ferenczi (61.), Németh K. (90.), Soltész (95.), illetve Stopira (85.)

kiállítva: Dzsudzsák (41.)

Debreceni VSC:



Kosicky (Gróf, 66.) - Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi - Soltész, Dzsudzsák, Varga J., Sós (Korhut, 83.) - Ugrai, Bárány (Németh K., 77.)

Fehérvár:

Kovács D. - Fiola, Rus, Stopira, Heister (Petrjak, 57.) - Nego, Szendrei (Zivzivadze, 81.), Makarenko, Dárdai - Bamgboye, Nikolics (Kodro, 57.)

Gól nélküli, ezzel együtt jó iramú és eseménydús első félidőt láthatott a közönség. Mindkét oldalon adódtak helyzetek, a nagyobbak a vendégek előtt, de ezek rendre kimaradtak. A hazaiak csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs rendkívül idegesen, feszült hangulatban játszott, s mivel a 41. percben már a második sárga lapját gyűjtötte be, el kellett hagynia a pályát.



Emberhátránya ellenére nagyon aktívan kezdte a második játékrészt a Debrecen, helyzetekig és lesgólig el is jutott, de ilyen találata a vendégeknek is volt. Az iramra továbbra sem lehetett panasz, viszont sok volt a szabálytalanság, a játékmegszakítás. A 66. percben Tomas Kosickyt, a házigazdák kapusát le kellett cserélni, mert egy rossz mozdulatnál súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Miközben a hazaiaknál csereként beállva Németh Krisztián hosszú évek légióskodása után visszatért az NB I-be, a meccs hajrájára beszorította ellenfelét a Fehérvár, de a debreceni kontrák változatlanul veszélyt jelentettek. Egy ilyen során Németh büntetőt harcolt ki, Ugrai pedig értékesítette, de ezzel még nem volt vége, mert néhány perc múlva videobírózás után a vendégek is 11-eshez jutottak. Kodro sem hibázott, így döntetlennel ért véget az összecsapás.

MTI