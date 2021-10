Fennállásának 180. évfordulóját ünnepli a Szabadkai Közkórház

2021. október 2. 23:08

Az intézmény 1841. október 1-jén kezdett el működni Szárics József polgármester és dr. Kovács Antal városi főorvos hivatali idejében.

A mai Szerbia legrégibb szervezett egészségvédelmi intézményei közé tartozik a szabadkai.

Szerény keretek között ünnepelte meg ma fennállásának 180. évfordulóját a Szabadkai Közkórház. A visszafogottság a pandémiának volt köszönhető. Dr. Slobodan Puškar beszédében arra emlékeztetett, hogy az első koronavírusos beteget is itt ápolták tavaly márciusban.

A járvány alatt eddig 3500 fertőzöttet kezeltek az egészségügyi intézményben, közülük 300-an az intenzív osztályon voltak, gépi lélegeztetésen. A másfél év alatt a tüdőosztályon 14 ezer pácienst vizsgáltak meg, 25 ezer törletet vettek, s 5 ezer szkenneres vizsgálatot végeztek el. Talán ez a járvány volt a 180 év alatt a kórház legnagyobb próbatétele, de jelesre vizsgáztak az ott dolgozók. Elvégeztek közben 500 koszorúér kezelést, nagyszámú infarktusos betegük is volt, 1800 szülés, 9000 különféle műtétet is végrehajtottak, s persze közben ellátták a koronavírusos betegeket is, sorolta a számadatokat az igazgató. Szerencsére az állam is segítette a munkájukat, új gyógyászati eszközöket is kaptak.

Dr. Olivera Ivanov, tartományi egészségügyi titkárhelyettes gratulált a jubileumhoz, ugyanakkor a kórház dolgozóinak helytállását dicsérte. Kiemelte, hogy a tartományi kormány 2016 óta 300 millió dinárt költött a kórház felszerelésére. Elmondta, hogy tervben van a kórház épületének a felújítása, ami azonnal elkezdődik, amikor ehhez megteremtődnek a feltételek.

Dušan Novčić, a kórház orvosa kiemelte, hogy a kormánynak és a köztársasági elnöknek köszönhetően megkezdődött az egészségügyi rendszer korszerűsítése. Új felszerelést vásárolnak, új gyógyszereket alkalmaznak, fiatal orvosok, nővérek kapnak munkát. A szabadkai kórház 200 orvosa közül 50-en vannak specializáción, s 27 orvost és 66 nővért vettek fel.

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke azt mondta, az egészségügyisek a XXI. század hősei. Kevés olyan város van az országban vagy a régióban, amely 180 éves kórházzal büszkélkedhet. Az intézmény központi épülete 50 éves, de vannak olyan részei a kórháznak,a melyek 1896-1897-ben épültek. A kórházat azonban nem az épület teszi, hanem a benne dolgozó emberek, s ezért is fontos az oltakozás, hogy megkönnyítsük munkájukat.

Stevan Bakić polgármester levélben üdvözölte a 180 éves Szabadkai Közkórházat. Emlékeztetett, hogy az intézmény 1841. október 1-jén kezdett el működni Szárics József polgármester és dr. Kovács Antal városi főorvos hivatali idejében. Ugyanabban az évben, amikor Belgrád város első kórháza is, így az ország legrégibb szervezett egészségvédelmi intézményei közé tartozik a szabadkai.

„Egy ilyen hosszú és büszke történelmű intézmény esetében lehetetlenség felsorolni mindazokat az orvosokat, akik hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez. Közülük csak dr. Petar Stojkovićot említjük, az egyik első sebészt, dr. Weisz Ignáczot, akinek idejében az akkor legkorszerűbb épületegyüttes épült 1897-ben, amely most is ott áll a jelenlegi modern kórházépület mellett, dr. Pajo Ivković Ivandekićot, akinek vezetése alatt működött a kórház 1918-tól 1950-ig és dr. Szekér Lajost, aki jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 1971-ben felépült az új kórházépület. Ezek a nemes emberek - akiknek nevét városi egészségügyünk krónikása, dr. Liebmann Emil törekvései révén ismerjük - fektették le azokat az alapokat, melyekre Önök, kedves egészségügyi szakembereink és kórházi dolgozóink, városunk egészségügyi rendszerét építik és jelölik ki jövőjének útvonalait” – írta levelében Szabadka polgármestere.

„Az Önök áldozatkészsége és önfeláldozó munkája különösen a koronavírus-járvány idején került előtérbe, amely sajnos folytatódik. Köszönetet mondok minden szabadkai nevében mindenért, amit ebben a nagyon nehéz helyzetben tesznek, és amit a polgároknak az oltás jelentőségéről alkotott elégtelen szintű tudatossága okoz. Ezért ez alkalommal is, fehér köpenyes szabadkai hőseink napján ismét arra kérem polgártársaimat, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen és vegyék fel az emlékeztető oltást is, mert ezzel megvédik a saját egészségüket, amivel hozzájárulnak kórházunk tehermentesítéséhez, hogy a szabadkaiak életéért küzdő rokonaink, barátaink és szomszédjaink visszatérhessenek a szokásos munkarendbe” – fejezte be üdvözlő levelét a szabadkai polgármester, aki gratulált a jubiláló intézmény minden dolgozójának.

Németh Ernő

vajma.info