Magyarország felelősséget visel a határon kívüli magyarságért

2021. október 3. 13:53

Magyarország felelős a határon kívüli magyarságért - közölte a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó miniszterelnöki megbízott az MTI-vel vasárnap telefonon nyilatkozva Svédországból, ahol részt vett a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) közgyűlésén és négy állami kitüntetést adott át.

Szili Katalin úgy fogalmazott: minden magyar számít, nemcsak a kárpát-medenceiek, hanem a diaszpórában élő magyarság összefogása is fontos feladat. A magyarság már világnemzet, a világ számos pontján megtalálhatók magyar közösségek, akiket a kormány segít abban, hogy meg tudjanak maradni magyarnak - emelte ki a miniszterelnöki megbízott.



Elmondta: a 27 szervezetet tömörítő, mintegy 5000 tagot számláló SMOSZ közgyűlésén ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság támogatási lehetőségeit.



Hangsúlyozta: a SMOSZ számos oktatási és kulturális tevékenységgel járul hozzá a magyar identitás megőrzéséhez, például azzal is, hogy a fiatalok hétvégén magyar nyelvet tanulhatnak. Fontosnak nevezte, hogy a magyar közösségben az identitást, a kultúrát, a nyelvet, valamint a hagyományokat őrizzék, és továbbadják a következő generációknak.



Szili Katalin hozzátette: a svédországi magyar közösségnek az anyaország mellett Erdélyből, Felvidékről vagy Kárpátaljáról származó tagjai is vannak, és olyanokról is hallott, akik visszaköltöznek Magyarországra, illetve akiknek gyermekei vagy unokái Magyarországon tanulnak.



A közgyűlésen Szili Katalin tájékoztatást adott a Magyarok kenyere, valamint az abba tartozó Tizenötmillió búzaszem programról, amelybe a svédországi közösség tagjai szeretnének bekapcsolódni, illetve a pécsi egyetem által gondozott magyar diaszpórahálózat-projektről is.



A miniszterelnöki megbízott arról is beszámolt, hogy négy, Áder János köztársasági elnök által idén adományozott állami kitüntetést is átadott Müller Adrien, Magyarország stockholmi nagykövete társaságában.



Sebestyén Gábor, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség vezetője, valamint Feldötö Emese és Feldötö Sándor, a Stockholmi Magyar Ház vezetői a Magyar Arany Érdemkereszt, míg Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke a Magyar Érdemkereszt tisztikeresztje elismerésben részesült.

MTI