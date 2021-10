Cseh választás - Az ANO győzelmét valószínűsítik a felmérések

2021. október 3. 18:45

A kormányzó ANO mozgalom újabb győzelmét valószínűsítik a jövő hét végi csehországi parlamenti választások előtt nyilvánosságra hozott utolsó országos felmérések eredményei.

A hatályos csehországi szabályok szerint az utolsó, tehát a legfrissebb országos felmérések eredményei a pártok támogatottságáról legkésőbb öt nappal a választások előtt hozhatók nyilvánosságra. Csehországban október 8-9-én választják meg a parlamenti alsóház 200 képviselőjét.



A választásokat az Andrej Babis kormányfő vezette centrista ANO mozgalom nyerheti 27,3 százalékkal, a második és a harmadik helyre két jobboldali ellenzéki koalíció kerülhet: a hárompárti Spolu 21,4 százalékot, míg a Kalózok-Polgármesterek szövetség 17,4 százalékot kaphat - derült ki a STEM közvélemény-kutató intézet szeptember végi felméréséből, amelynek eredményét a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió hozta nyilvánosságra vasárnap.



Az ANO kormánykoalíciós partnere, a Cseh Szociáldemokrata Párt támogatottsága a parlamenti küszöböt jelentő öt százalék alatt marad a felmérés szerint.



Bejutna még a képviselőházba a Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) 12,3 százalékkal, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) 6,5 százalékkal, illetve a rendőrség korrupcióellenes osztályának volt parancsnoka, Robert Slachta által létrehozott Prísaha (Eskü) nevű mozgalom 5,7 százalékkal.



A STEM kutatása lényegében megerősítette az utóbbi hónapok felméréseinek eredményeit. A közvélemény-kutató intézetek összes felmérése az utolsó négy hónapban az ANO mozgalom győzelmét jelezte - emlékeztetett a CTK hírügynökség, amely vasárnap összesítette és egybevetette a közvélemény-kutatások eredményeit. A második helyen a hárompárti Spolu (ODS, KDU-CSL, TOP 09) szövetség, míg a harmadikon a Kalózpárt-Polgármesterek és Függetlenek párt koalíciója végezne.



Minden felmérés a parlamenti alsóházba várja az SPD-t és a kommunistákat, néhány szerint bejtuhat a Prísaha is, míg a szociáldemokratákat szinte minden kutatása a bejutási küszöb alatt mérte.



A 2017 őszén megtartott képviselőházi választást az ANO nyerte 29,64 százalékkal. A centrista mozgalom hosszú hónapok tárgyalásai után végül csak kisebbségi koalíciós kormányt tudott létrehozni, amelyet azonban bizonyos feltételekkel kívülről támogatott a cseh-morva kommunista párt. A helyi sajtó szerint most is hosszú kormányalakítási tárgyalásokra kell felkészülni.



MTI