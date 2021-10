Nacsa Lőrinc Varsóban: Közép-Európa a következő évtized nyertese lehet

2021. október 4. 13:56

A regionális együttműködésnek köszönhetően Közép-Európa a következő évtized nyertese lehet - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője hétfőn Varsóban azon a nemzetközi konferencián, amelyen a Három Tenger Kezdeményezéshez (HTK) tartozó országok parlamentjeinek fiatal képviselői vesznek részt.

A kétnapos konferenciát Elzbieta Witek, a lengyel szejm elnöke, Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter, valamint - online formában - Jüri Ratas észt házelnök nyitotta meg.



Nacsa Lőrinc az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta: hagyományteremtő rendezvényről van szó, térségbeli fiatal képviselők első alkalommal találkoznak a HTK keretében.



Nacsa Lőrinc - idézve a konferencián elhangzott felszólalásából - kijelentette: az Európai Unióban "ma a gazdasági lehetőség és növekedés neve: Közép-Európa". A koronavírus-járvány utáni, aktuális gazdasági adatokra utalva kiemelte: a kelet-közép-európai térség már elérte a válság előtti szintet, míg Nyugat-Európában még hónapokra lehet szükség ehhez.



A frakciószóvivő hangsúlyozta a regionális együttműködés fontosságát. "A változó geopolitikai és világgazdasági helyzetben a térség államainak erőt, versenyképességet és teljesítményt kell felmutatniuk" - mondta. Versenyelőnnyé vált az itt tapasztalható biztonság, politikai stabilitás és a gazdasági növekedés - állapította meg.



Ugyanakkor - mint mondta - az eddig ki nem használt lehetőségeket újra kell gondolni, nemcsak tervezni kell, hanem meg is kell valósítani a terveket, valamint regionálisan kell gondolkodni sok kérdésben, ehhez pedig partnerségre, infrastruktúra-fejlesztésre és a közös pontok megtalálására van szükség.



Meggyőződését fejezte ki, hogy a regionális együttműködésnek köszönhetően Közép-Európa nyertese lehet a következő évtizednek. "Magyarország ezért is elkötelezett és aktív tagja az ilyen kezdeményezéseknek" - tette hozzá.



A varsói konferencián, melynek napirendjén az infrastruktúra fejlesztése, a nemzeti parlamentek szerepe és energiaellátási kérdések szerepelnek, a résztvevők megvitatják a közös fellépés lehetőségét európai uniós ügyekben, és foglalkoznak a kulturális együttműködéssel is. Magyarországról Nacsa Lőrinc mellett részt vesz a rendezvényen Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője is.



MTI