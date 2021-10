Megkezdődött az Északi Áramlat-2 első vezetékének feltöltése

2021. október 4. 20:53

Megkezdődött az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár első vezetékének feltöltése - közölte a projektet irányító Nord Stream 2 AG hétfőn.

A cél a tájékoztatás szerint a további teszteléshez szükséges nyomás elérése. A Nord Stream AG befejezte a csővezeték épségét ellenőrző üzembe helyezés előtti munkálatokat, beleértve a speciális diagnosztikai eszközökkel a csövön belül elvégzett ellenőrzést. A szakemberek emellett külső vizuális és műszeres ellenőrzést is végeztek. A második vezetéken folytatódnak az üzembe helyezés előtti munkálatok.



"A csővezeték megépült, és túlvan az alkalmazott műszaki és ipari szabványoknak megfelelő független tanúsítási eljáráson, a megbízható és biztonságos működtetés szavatolása érdekében" - közölte a vállalat.



Korábban a Dán Energiaügynökség arról számolt be, hogy az első vezeték minden követelménynek megfelel, és készen áll az indításra. A Nord Stream 2 AG még júniusban nyújtotta be a német szakhatósághoz a független üzemeltetői minősítés iránti kérelmét, ami az EU harmadik energiacsomagjának követelménye. Uniós előírás, hogy a gáz kitermelését és szállítását a vezetéken különböző vállalatok valósítsák meg.



A Gazprom orosz gázipari cég szeptember 10-én jelentette be, hogy befejeződött az Oroszországot Németországgal a Balti-tenger alatt összekötő Északi Áramlat-2 gázvezeték építése. A vezetékpáron évi 55 milliárd köbméter földgáz szállítható, ebből a Gazprom korábbi közlése 5,6 milliárd köbméter még az idén elérheti a német elosztórendszert.



Az Ukrajnát elkerülő, 11 milliárd dolláros beruházás a duplájára, évi 110 milliárd köbméterre növeli a már meglévő Északi Áramlat kapacitását.



Ukrajna számára kulcskérdés, hogy Oroszország milyen útvonalon fogja szállítani a gázt. A Moszkva és Kijev között jelenleg érvényben lévő tranzitmegállapodás 2024-ben jár le. Az ukrán felet megillető tranzitdíj elérheti az évi 3 milliárd dollárt.

