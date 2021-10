Szijjártó Péter cseh lapban: Brüsszel kettős mércét alkalmaz

2021. október 5. 10:56

Brüsszel egyértelműen megmutatta, hogy kettős mércét alkalmaz - jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter abban az interjúban, amelyet a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap keddi kiadása közölt.

A migrációs hullám megállítására szolgáló határkerítések építésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Szijjártó Péter emlékeztetett: amikor hat éve Magyarország kerítést épített a határon, kemény támadások célpontja lett Brüsszel és néhány tagállam részéről. "Most ugyanazért Litvániát vagy Lengyelországot mindenki dicséri. Azt gondoljuk, hogy a hat évvel ezelőtt hozott döntésünk helyes volt, mert kerítés nélkül nem lehet hatékonyan megvédeni a határt. Határvédelem nélkül pedig nem lehet megvédeni az európai kontinenst" - mutatott rá a miniszter.



"Mi a migrációt egy valóban veszélyes fenyegetésnek tartjuk" - fejtette ki Szijjártó Péter. Szerinte ennek egyrészt biztonsági okai vannak, mert a migránsok soraiban sok terrorista van, másrészt civilizációs szempontból is veszélyes, mivel ezek az emberek teljesen más kultúrából érkeznek és nem akarnak integrálódni. "Most Brüsszel ugyanazt mondja, amit mi hat évvel ezelőtt" - jegyezte meg a magyar tárcavezető.



Szijjártó Péter szerint ez a vita inkább ideológiai, mintsem politikai probléma. Leszögezte: a lengyel és a magyar kormány konzervatív, hazafias és a keresztény-konzervatív hagyományokon alapul, ami ellentétes a mai brüsszeli liberális mainstream nézeteivel.



"Mi azonban nem készülünk nemzeti érdekeink védelmének feladására, nem akarunk rossz kompromisszumokat kötni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Brüsszel ezen ideológiai okokból kiközösít bennünket és megakadályozza, hogy hozzáférjünk az európai pénzeinkhez" - húzta alá a külügyminiszter.



Véleményünk szerint az Európai Unió csak akkor lehet erős, ha a tagállamok erősek lesznek. Elutasítjuk azt a véleményt, miszerint az EU-nak be kellene vezetnie a föderalizmust, létrehoznia valamiféle Európai Egyesült Államokat. Nem akarunk több hatáskört átadni Brüsszelnek és azt akarjuk, hogy a nemzeti kormányok ellenőrzése alatt maradjon a migráció, a szociális- és a családpolitika - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



MTI