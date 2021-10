Fidesz: Gyurcsányék mindig csak elvettek a nyugdíjasoktól

2021. október 5. 14:44

„Ugyanazok a Gyurcsányék próbálják most újra megvezetni az időseket, akik kormányzásuk alatt mindig csak elvettek a nyugdíjasoktól" - kommentálta a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje keddi, a nyugdíjszámítás svájci indexálásának visszavezetését sürgető kijelentését.

A Fidesz azt írta, "Gyurcsányék" válság idején is ahelyett, hogy segítették volna az időseket, inkább elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat.



Kiemelték, az egészségügyi ellátásért vizitdíjat és kórházi napidíjat akartak az idősekkel fizettetni, háromszorosára emelték számukra a gáz és duplájára az áram árát, továbbá még a nyugdíjadót is be akarták vezetni.



"A Fidesz-KDNP megbecsüli az időseket, a gazdasági növekedésnek köszönhetően idén ősszel minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot fizetünk nekik, visszaépítjük a Gyurcsányék által elvett 13. havi nyugdíjat, és máig biztosítjuk az idősek számára a rezsicsökkentéssel elért csökkentett energiaárakat is" - hangsúlyozták.

MTI