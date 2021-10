Borrell újabb épületes meglátása

2021. október 5. 15:08

Az Egyesült Államok számára jelenleg az a prioritás, hogy kezelje a Kínához kötődő kihívásokat, az Európai Uniónak (EU) ehhez alkalmazkodnia kell, és bizonyos részét ennek a tehernek, a világbéke megőrzése érdekében, át kell vállalnia - jelentette ki az Európai Parlament (EP) keddi plenáris ülésén Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő.

Az EU és az Egyesült Államok közötti jövőbeli kapcsolatokról szóló uniós parlamenti jelentés megvitatása keretében Borrell aláhúzta: "továbbra is együtt fogunk működni az Egyesült Államokkal a biztonság területén, különösen Kínára vonatkozóan, azonban nem szeretnénk egy új hidegháborút elkezdeni".



A főképviselő továbbá hangsúlyozta: Amerika kétségkívül az EU legfontosabb stratégiai partnerei közé tartozik, ez a kapcsolat létfontosságú és pótolhatatlan, azonban szilárdabb alapokra kell helyezni. Véleménye szerint a múlt hónapban kötött amerikai-brit-ausztrál biztonsági partnerségi egyezmény (AUKUS) egyben arra is rámutatott, hogy az amerikai társadalom változik, és ez kihat az EU-ra is.



Az EU-nak a továbbiakban saját védelmi autonómiája megerősítésére is koncentrálnia kell. A NATO ugyan alapvető intézmény a kollektív védelem terén, több uniós tagállam nem tagja. Továbbá az unió szomszédságához tartozó területek válságkezelésében az EU-nak kell fellépnie - mondta a főképviselő.



Borrell bejelentette azt is, hogy jövő héten Washingtonba utazik, hogy Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel tárgyaljon. A egyeztetés célja, hogy megerősítsék a párbeszédet az EU és az Egyesült Államok között, hogy a jövőben el lehessen kerülni olyan problémás kérdéseket, mint az AUKUS-egyezség.



Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolat a jólét és a szabadság egyik pillére, de tovább kell "építenünk autonómiánkat, mert érdekeink nem mindig esnek egybe" - szögezte le Josep Borrell.



Győri Enikő fideszes EP-képviselő a vitához hozzászólva elmondta: "már jó egy éve Joe Biden elnök vezeti az Egyesült Államokat, így ideje felébredni azoknak, akik azt hitték, hogy Donald Trump volt elnök nélkül minden szép és jó lesz, Amerika az EU kedvét fogja keresni".



A képviselő szerint az AUKUS-paktum, a fennmaradó vámok és az afganisztáni kudarc is bizonyítja, hogy a tengerentúlon mindig "Amerika az első". "Nekünk viszont Európa kell, hogy az első legyen, és ezen az alapon kellene az Egyesült Államokkal együttműködni" - hangsúlyozta.



Mint mondta, "az amerikai vezetés mesterien adja el saját érdekeit mint globális közjót, ékes példa erre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) erőltetett adókezelés. A globális társasági minimumadó azért kell nekik, mert adókat akarnak emelni otthon, hogy aztán erre rávehessenek mindenkit a világon, anélkül, hogy hátrányos helyzetbe kerülnének - jegyezte meg a képviselő.



Mindez nem érdeke az EU-nak. Az unió vezetőinek hagyniuk kell a tisztességes adóverseny érvényesülését, és azt, hogy a tényleges termelést végző cégekre ne nehezedjen túl sok teher. Ez fogja majd segíteni az EU versenyképességét" - fogalmazott Győri Enikő.

MTI