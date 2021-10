A gyurcsányi politika elvette a gyermekes családok adókedvezményét

2021. október 5. 15:12

Napról napra világosabb, hogy ugyanaz a Gyurcsány Ferenc akar visszakerülni a hatalomba, aki kormányzása alatt elvette a gyermekes családok adókedvezményét - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője kedden.

A politikus az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc megszüntette az otthonteremtési támogatásokat és sorozatos megszorításokkal, adóemelésekkel nehezítette a gyermekes családok megélhetését, s mindeközben csak annyit mondott, "nem kell félni, nem fog fájni".



A frakciószóvivő a kormánypártok véleményét összegezve rámutatott: a baloldal adótervei most is a dolgozó, gyermeket nevelő szülőknek fájnának a legjobban.



Hozzátette: Gyurcsány Ferenc nyíltan közölte, hogy szerinte a családi adókedvezmény "perverz újraelosztás". Nacsa Lőrinc azt mondta, nemcsak a családi adókedvezmény lenne a baloldal "áldozata", hanem az egész családi adórendszer, amely Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját biztosítja a dolgozó szülőknek és adómentességet a négy gyermeket nevelőknek.



Magyarországnak 2010 óta olyan vezetése van, amely a gyermekeket és a családokat tette az első helyre - rögzítette. Hozzáfűzte: bevezették a családi adórendszert, folyamatosan bővítik a családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, az édesanyák és édesapák adókedvezményeit. Februárban még az idén befizetett szja-t is visszakapják a gyermekes szülők az átlagbér szintjéig - közölte.



A frakciószóvivő arra szólított fel, ne hagyják, hogy mindezt elvegyék, a dolgozó, gyermeket nevelő szülőktől.



"Állítsuk meg a baloldalt, írjuk alá minél többen a Stop, Gyurcsány, Stop, Karácsony petíciót!" - mondta Nacsa Lőrinc.

MTI