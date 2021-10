Török-Magyar Stratégiai Együttműködési Tanács

2021. október 5. 16:52

Megállapodás született arról, hogy a Török-Magyar Stratégiai Együttműködési Tanács következő ülése november 11-én Isztambulban kerül megrendezésre Recep Tayyip Erdogan elnök és Orbán Viktor miniszterelnök elnöklésével - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán azt követően, hogy Varsóban találkozott Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel.

A magyar miniszter szerint a két ország közti együttműködés egyértelmű sikertörténetté vált, amit jól mutatnak a számok: "kereskedelmi forgalmunk idén 40 százalékkal nőtt, év végére eléri a 4 milliárd dollárt. A török hallgatók számára biztosított 150 főnyi ösztöndíjra, több mint 1800 fő jelentkezett".



Közölte, "összefogunk Törökországgal annak érdekében, hogy a világ szegényebb részein is be tudják oltani az embereket, ezért ketten együtt egy 300 ezer adagból álló oltásadományt juttatunk el Afrikába".



Hozzátette: a török gázvezetékrendszer modernizálásának köszönhetően a múlt hét óta biztonságosan zajlik déli irányból Magyarország gázellátása.



"Egyetértettünk abban is, hogy rendkívül felelőtlen és veszélyes magatartásra vall az afgánok arra történő biztatása, hogy hagyják el hazájukat. Ez újabb, az eddigieknél sokkal súlyosabb migrációs hullámokhoz vezethet, amelyeket feltétlen meg kell előznünk" - fejtette ki a miniszter.

MTI