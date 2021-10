Dubaji expó - tízezren látogattak a magyar pavilonba az első napokban

2021. október 5. 17:57

Csaknem tízezren látogattak el a nyitás utáni első napokban a dubaji világkiállítás magyar pavilonjába - mondta el a közmédiának kedden Dubajban Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az ügyvezető elmondta: a magyar pavilon több szempontból is különleges a világ országainak 192 pavilonja között. Eleve az a tény, hogy a magyar pavilont fából építettük nagy különlegesség - magyarázta az Expo 2020 Magyarország vezetője, kifejtve, hogy a Perzsa-öböl térségében ez az első ekkora méretben épült, faszerkezetes építmény. Tóth kiemelte, hogy a pavilon tartalmi elemei, különleges, digitális technológiával megvalósított kiállítása miatt is népszerű a látogatók körében.



"Magyarország büszke lehet a magyar pavilonjára, hiszen 4 és fél napja vagyunk nyitva itt a dubaji világkiállításon, és közel tízezer látogatónk volt ezalatt a négy nap alatt, és nem csak a kiállítás népszerű a látogatóink körében, hanem az éttermünk is tele van" - szögezte le Tóth Andrea.



A pavilon Magyarország ásvány-, gyógy- és termálvizeit mutatja be, és építészetileg a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre és az általa létrehozott organikus építészet szellemiségét idézi meg. Úgynevezett száraz technológiával, egyetlen csepp víz felhasználása nélkül építették magyar ácsok.



Pintér Károly executive chef, a pavilon konyhájának vezetője elmondta, hogy kihívást jelentett a magyar konyha ízeinek előállításához megfelelő hozzávalók beszerzése, de sikerült olyan menüsort összeállítani, amely híven tükrözi a magyar gasztronómiát. Szerepel az étlapon gulyásleves, madártej, rigójancsi, töltött káposzta és kacsacomb is.



"Az elsődleges szempont az volt, hogy Magyarország tradicionális ételeit bemutassuk, és természetesen kicsit igazodnunk kellett az itteni körülményekhez. Tehát sertéshúst nem tudunk használni, alkoholt nem tudunk használni az ételekhez, de ettől függetlenül mindenképpen szerettük volna bemutatni azokat a jellegzetes, tradicionális ételeket, amiket nálunk, Magyarországon rendszeresen fogyasztunk" - magyarázta Pintér.



A dubaji világkiállítás 2022. március végéig látogatható. A belépéshez a koronavírus-járvány miatt oltási igazolás vagy friss PCR-teszt szükséges.



MTI