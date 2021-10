Megbukott a parlamenti voksoláson a Florin Citu vezette román kormány

2021. október 5. 18:46

Megbukott Romániában a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Florin Citu liberális miniszterelnök vezette kormánya kedden a parlamenti szavazáson.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához legkevesebb 234 voksra volt szükség.



A kabinet bukását a miniszterelnökkel nyílt konfliktusba került, a kormányból szeptember elején kilépett Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) idézte elő, és a bizalmatlansági indítvány megszavazásával bebizonyította, hogy nélküle a Citu-kabinet maradékának nincs parlamenti támogatása. A bizalmatlansági indítványt a PSD és USR mellett a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is megszavazta. A kormánypártok képviselői és szenátorai nem szavaztak.



A bizalmatlansági indítványt előterjesztő szociáldemokraták elnöke, Marcel Ciolacu a parlamenti vita során úgy vélekedett: Florin Citu teljesen elvesztette a valóságérzékét, kilenc hónapig a PNL elnöki tisztségéért folyó küzdelemmel volt elfoglalva, de fogalma sincs, milyen problémákkal szembesülnek a választók. A PSD-elnök szerint a PNL jelöltjeként államfővé választott Klaus Iohannis és az általa támogatott Citu-kabinet tönkretették, adósságba verték, példátlan válságba sodorták Romániát, ezért a kormánynak távoznia kell.



Florin Citu parlamenti beszédében éles támadást intézett volt koalíciós partnerei ellen, akik szerinte elkényeztetett gyerekek módjára megfutamodtak a kormányzás felelőssége elől. Citu szerint az USR - miközben hajthatatlan reformerként tetszeleg - oltásellenes, neofasiszta, antiszemita, Európa-ellenes pártokkal szövetkezik, csakhogy félreállítsa őt. Citu szerint a megdöntésére szövetkezett "új koalíció" semmilyen alternatívát nem kínál, a PNL viszont nem hátrál meg, és Romániának továbbra is a liberális értékek körül alakult kormánya lesz.



Dan Barna, az USR alelnöke szerint Citu bebizonyította, hogy képtelen a koalíciós együttműködésre, "túl nagy neki a kormányfői kalap", és azzal vádolta Citut, hogy cinikus módon válságba sodorta az országot, csakhogy néhány szavazatot gyűjtsön a PNL-ben a párt elnökségéért folyó közdelemben. Az USR képviselője megerősítette: helyre akarják állítani - de Citu nélkül - a jobbközép kormánytöbbséget, és nem tevődik fel, hogy a PSD-vel és AUR-ral kormányozzanak.



Az RMDSZ nevében felszólaló Szabó Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes is úgy értékelte: felelőtlenség a járvány tombolása közepette alternatíva nélkül kormányt buktatni. A most egymást támadó volt kormányzati partnereket arra figyelmeztette: egy koalícióban nem erőltethetnek egymásra olyan intézkedéseket, amelyeket a másik nem tud elfogadni, mert a másik mögött is választói felhatalmazás áll, energiájukat inkább a közös célok megvalósítására kellene összpontosítaniuk.

Az RMDSZ szónoka felérte a PNL-t és USR-t: tegyék félre a személyes sértődéseiket és fogjanak össze a közös kormányprogramba foglalt reformok megvalósítása érdekében.



A szavazás eredményének kihirdetése után Marcel Ciolacu leszögezte: a PSD semmiképpen nem fog egy kisebbségi, liberális kormányt támogatni, legfeljebb egy szakrétői kormány beiktatását hajlandó megszavazni, amely elvezeti az országot az előrehozott választásokig.



Ezek után Klaus Iohannis államfőnek kell egyeztetnie a pártokkal egy új kormány beiktatásáról, addig a Citu-kormány ügyvivőként vezeti az országot.



Az elnök kedd esti nyilatkozatában bírálta azokat a "cinikus" politikusokat, akik a "reformizmus" álarcát viselve vagy éppenséggel a románok érdekeire hivatkozva megbuktatták a kormányt, az országot sújtó egészségügyi és az energia drágulása okozta válságot politikai válsággal tetézték. Iohannis szerint az energiaárak válsága, és a világjárvány közepette viszont kormányra van szüksége az országnak, a politikai válságból kivezető megoldás megtalálása pedig felelőségteljes, érett döntéseket igényel a politikusok és a pártok részéről.



Az államfő erre hivatkozva bejelentette: időt hagy a pártoknak a megoldás keresésére, csak jövő héten hívja őket kormányalakítási egyeztetésre az elnöki hivatalba.

MTI