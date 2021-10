Magas rangú brit diplomaták tárgyaltak Kabulban a tálib vezetéssel

2021. október 5. 19:04

Magas rangú brit diplomaták tárgyaltak az afganisztáni fővárosban a tálib vezetéssel - közölte kedden a londoni külügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint Sir Simon Gass, Boris Johnson brit miniszterelnök afganisztáni különmegbízottja és Martin Longden, az Afganisztánban akkreditált, de Dohában működő brit diplomáciai képviselet ügyvivője utazott Kabulba, ahol Amir Hán Muttakival, a tálib vezetés külügyminiszterével, illetve Abdul Szalam Hanafi és Abdul Gáni Baradar miniszterelnök-helyettesekkel találkoztak.



A kabuli brit nagykövetség személyzete a tálib hatalomátvétel után Katarba települt át; azóta ez volt az ez első közvetlen hivatalos kapcsolatfelvétel Kabulban a két ország között.



Dominc Raab akkori brit külügyminiszter a múlt hónap elején, a londoni alsóházban tartott beszámolójában úgy fogalmazott, hogy a brit kormány nem ismeri el az Afganisztánban hatalomra jutott tálib vezetést, de "kapcsolattartásra" készen áll.



Raab - akit azóta Boris Johnson miniszterelnök az igazságügyi tárca élére helyezett át és miniszterelnök-helyettessé nevezett ki - hozzátette: Nagy-Britannia "ahhoz kalibrálja" majd cselekedeteit, hogy a tálibok milyen döntéseket hoznak és mit tesznek.



A brit külügyminisztérium keddi ismertetése szerint a két magas rangú brit diplomata arról tárgyalt a kabuli tálib vezetéssel, hogy Nagy-Britannia miként tudna segíteni az Afganisztánban kialakult humanitárius válság leküzdésében.



Sir Simon Gass és Martin Longden a megbeszélésen hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy Afganisztán ne váljon a terrorizmus táptalajává.



Leszögezték azt is, hogy biztonságos kijutási lehetőséget kell biztosítani mindazoknak, akik távozni akarnak Afganisztánból.



A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a két brit kormánytisztviselő a tálib vezetőkkel tartott megbeszélésen felvetette a kisebbségekkel szembeni bánásmódot, valamint a nők és a lányok jogainak érvényesülését is.



Boris Johnson nemrégiben, a londoni alsóházban felszólalva azt mondta: hiba lenne, ha bármely külföldi ország "idő előtt és kétoldalú alapon" elismerné az afganisztáni tálib vezetést.



A brit kormányfő szerint azoknak az országoknak, amelyek odafigyelnek Afganisztán jövőjére, közös magatartási feltételrendszert kell kidolgozniuk az afganisztáni tálib vezetés részére, mielőtt együttes döntésre jutnak arról, hogy elismerik-e a kabuli kormányt, és ha igen, milyen feltételekkel.



A brit elhárítás (MI5) vezetője szerint a tálibok hatalomátvétele Afganisztánban növelheti a nagy-britanniai terrorcselekmények kockázatát.



Ken McCallum a BBC rádiónak nyilatkozva a minap kijelentette: az Afganisztánban történtek "lélektani, morális ösztönzést" adhatnak a szélsőségesség nagy-britanniai híveinek.



Hozzátette: az Afganisztánból "exportált" terrorizmus megfékezése még akkor sem lenne egyszerű feladat, ha az új afganisztáni tálib vezetés teljes jóhiszeműséggel törekedne erre, de természetesen azzal is számolni kell, hogy a tálibok jóhiszeműsége ebben a kérdésben "nem maradéktalan".

MTI