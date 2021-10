Hazánk 4 millió adag oltóanyagot rendelt az uniós beszerzésből

2021. október 5. 19:06

Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt az uniós beszerzésből, eddig ennek kétharmada (66 százalék) érkezett meg; a legtöbb vakcinát - 9,5 millió adagot - a Pfizer szállította.

A koronavirus.gov.hu kormányzati portál keddi közleménye hangsúlyozza, Magyarországon bőven van vakcina mindenkinek, akár a harmadik oltásra is. A kórházi oltópontokon és a hozzájuk kapcsolt internetes időpontfoglalóban továbbra is elérhető minden vakcinatípus (Pfizer, Sinopharm, Szputnyik, Moderna, AstraZeneca, Janssen). A háziorvosoknál pedig az általuk leadott igények szerint érhetők el az egyes vakcinák.



Kiemelték: egész Európában érzékelhető a járvány negyedik hulláma, Magyarországon is nő a fertőzöttek száma, és az oltatlanok vannak leginkább kitéve a súlyos megbetegedésnek.



Felidézték, miután az év első felében az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezett, az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország további 7 millió adag orosz és kínai vakcinát is vásárolt. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország más országokat megelőzve érte el a lakosság többségének oltását, előbb kezdődhetett meg az ország és a gazdaság újraindítása, a korlátozások eltörlése és a harmadik oltások beadása. A sikeres beszerzéseknek köszönhetően arra is van elég vakcina, hogy szükség esetén oltóanyag-adományokkal segítsük a szomszéd országokat - írták.



A kormányzati honlapon közzétett adatok szerint Pfizer-vakcinából 10 874 511 adagot rendelt Magyarország, ebből 9 459 825 adag érkezett. Modernából 1 723 610 adag a rendelt mennyiség, amelyből 1 671 600 érkezett meg. Az AstraZenecából 6 513 460 adagot rendelt az ország, ebből 3 801 800 adag érkezett meg. Janssen-vakcinából 4 309 022 adag a rendelt mennyiség, amelyből 800 400 adag érkezett meg. CureVac-vakcinából félmillió adag a rendelt mennyiség, eddig ebből az oltóanyagból nem szállítottak.



A keleti vakcinák közül a Szputnyik V vakcinából rendelt kétmillió, illetve a Sinopharm-vakcinából rendelt ötmillió adag már megérkezett.



Hozzátették: Magyarország hosszú távú célja, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a - jelenleg még fejlesztés alatt álló - magyar koronavírus elleni vakcina gyártását is tervezik.

MTI