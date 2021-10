Igent mond-e a Sepsi OSK-nak Bölöni László?

2021. október 5. 20:18

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK klubvezetősége szerda estig vár Bölöni László válaszára, hogy elvállalja-e a háromszéki labdarúgócsapat irányítását. Az elnök szerint a marosvásárhelyi származású szakember döntésétől függ, hogy a továbbiakban vele tárgyalnak, vagy más edzőjelöltekkel.

Bölöni László az első számú jelölt a vezetőedzői posztra – erősítette meg a Székelyhonnak Diószegi László. A Sepsi OSK elnöke elmondta, hogy régi álma teljesülne azzal, ha Bölöni László elfogadná a felkérést.

Az érkezése évekkel ezelőtt még kivitelezhetetlennek tűnt, de most úgy érzem, hogy ha kevés is, de van némi esély arra, hogy a csapat edzője legyen. A tárgyalásokat még nem kezdtük el, eddig csak beszélgetéseket folytattunk vele, és szerda estig ad választ arra, hogy hajlamos-e elvállalni a Sepsi OSK irányítását” – nyilatkozta Diószegi László.

Sepsi OSK: Diószegi számára Bölöni az első számú opció a kispadon Diószegi László, a Sepsi OSK labdarúgóklub tulajdonosa immár megerősítette, hogy Bölöni Lászlót akarja leszerződtetni csapata élére vezetőedzőnek. Hozzátette, annyira belelovalta magát Bölöni lehetséges érkezésébe, hogy egyelőre nem is gondolkodott más edző szerződtetésében. Amennyiben viszont nem sikerül Bölönivel egyezségre jutni, csütörtöktől elkezdenek más edzőket is megkeresni, hogy tudják meg, kinek milyen elvárásai vannak.

„Látták, hogy a Sepsi az előző idényben bejutott a Konferencia Ligába, ezért egyes edzők nagyon elszállnak, és olyan béreket kérnek, hogy azt lehetetlen megadni, a klubunk nem szerződtethet húszezer eurós fizetést kérő szakvezetőt, mert akkor utólag csak egy nagy mínuszt fogunk generálni magunknak, és elkezdődik a lejtmenet. Nem szeretnénk azon klubok közé tartozni, amelyek nagy fizetéseket ígérnek és aztán azt nem adják meg. Tudatosan kell választanunk és gazdálkodnunk” – hangsúlyozta a Sepsi OSK tulajdonosa.

Nem csak a rossz eredmények vezettek Leo Grozavu menesztéséhez A Sepsi OSK elnöke, Diószegi László kedden délután jelentette be, hogy a folytatásban Ilyés Róbert másodedző vezeti csapatot. A klubtulajdonos a Székely Sportnak úgy nyilatkozott, nem csak a rossz eredmények miatt váltak meg Leo Grozavu vezetőedzőtől. A klubnál egyébként van egy lista arról, hogy kik lehetnek a csapat új vezetőedzői, ezen Costel Gâlcă, Nicolae Dică és Mihai Teja neve is szerepel, de még Marius Șumudică is szívesen jönne Sepsiszentgyörgyre, valamint egy Magyarországon dolgozó edző is van a jelöltek között.

Diószegi László közölte, számukra fontos lenne, hogy az új edzőnek legyen némi tapasztalata a romániai labdarúgásban. Nagyon jól meg kell gondolják, hogy kit neveznek ki, mert azt szeretnék, hogy az új szakvezető már a közeljövőben eredményes legyen, és kirángassa a gödörből a csapatot. „Célunk továbbra is az, hogy az előző szezonban elért jó eredmények után ebben a bajnokságban is be tudjunk jutni a felsőházi rájátszásba, de ehhez sorozatos győzelmek kellenek, és a sok döntetlen miatt egyre halványabb a remény” – mutatott rá.

