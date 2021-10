Navalnijt kitüntették a varsói biztonságpolitikai fórumon

2021. október 5. 20:24

Alekszej Navalnijnak ítélték oda idén a Szabadság Lovagja díjat a Warsaw Security Forum nemzetközi varsói konferencián, a kitüntetést a bebörtönzött orosz ellenzéki politikus nevében a hozzá közelálló ellenzékiek, Vlagyimir Milov és Leonyid Volkov vették át.

A varsói biztonságpolitikai konferenciát 2014 óta szervezik, a Szabadság Lovagja díját a szabadság, az igazságosság és a demokrácia fejlesztésében szerzett érdemekért ítélik oda évente.



A köszöntőbeszédet mondó Toomas Hendrik Ilves volt észt elnök - akinek 2016-ban adományozták a Szabadság Lovagja díjat - leszögezte: Navalnijt "üldözték, kihallgatták, verték, megmérgezték és bebörtönözték" azért, mert kiállt "a totalitarizmus irányába tartó önkényuralom ellen". "Mi is a vétke? Békésen élt alapvető jogával a szólásszabadsághoz, szembeszállva a rohamosztagosokon, az erőszakon és a gyilkosságokon alapuló rezsimmel" - jelentette ki Ilves.



A kétnapos biztonsági fórumon kedd délután Andrzej Duda lengyel elnök is részt vett, felszólalásában a nyugati demokrácia előtt álló kihívásokról beszélt, valamint arról, hogy az Egyesült Államoknak és Európának továbbra is a demokratikus értékeken alapuló közösséget kell alkotnia. Egyik új fenyegetésnek nevezte a lengyel elnök az Oroszország által a NATO tagállamaival szemben folytatott hibrid háborút, amely - mint mondta - a demokratikus intézményeket, sőt a választási rendszereket is támadja.



Duda a rendezvényen Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki politikussal találkozott, ez alkalomból kifejezte támogatását a fehéroroszok számára demokratikus törekvéseikben. Cichanouszkaja pedig a lengyel-fehérorosz határon kialakult migrációs helyzet kapcsán támogatta Lengyelországot.



Cihanouszkaja a fórum egyik pódiumbeszélgetésén újabb szankciókat szorgalmazott Minszkkel szemben, akárcsak egy nemzetközi törvényszék felállítását, amely a jövőben elszámolna a Lukasenka-rezsim tisztviselőivel.



MTI