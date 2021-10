Kárpát-medencei Magyar Segítő Szolgálat

2021. október 5. 22:34

Az Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem társszervezésében – 2021. szeptember 30. és október 2. között a székelyföldi Kovásznán tartotta meg Kárpát-medencei Magyar Segítő Szolgálat VI. Hálózatépítő Konferenciáját.

A konferencia az Önazonosságunk forrásai címet viselte, utalva a nemzeti, családi identitás és örökség feltérképezésének fontosságára, résztvevői pedig felölelték az egész Kárpát-medencét: Kárpátalját, Felvidéket, Magyarországot, Délvidéket és Erdélyt.

Az ünnepélyes megnyitón az EMMT részéről Pálfy Aliz köszöntötte a résztvevőket és tolmácsolta Kondor Ágota elnök asszony szavait, aki kiemelte a konferencia helyszínének legendás múltját és gyógyító, életet adó forrásait, földrajzi környezetét, melyek kapcsolódnak a konferencia üzenetéhez: tárjuk fel belső erőforrásainkat, értékeinket.

„Legyünk kicsit Főnix-madarak, kik képesek a megújulásra, feltámadásra, hiszen annyi szépség, annyi csoda, annyi erő van bennünk.”



Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének szakvezetője hangsúlyozta, hogy a maszk viselése szimbolikus jelentéssel is bír, mert elhatárol ugyan egymástól, de mégsem emel igazi határokat. Az együttlét felülírja a határokat, az országhatárokat is, hisz a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 2020-ra tervezett konferencia idén mégis megvalósulhatott.

Szabó Dezső Elsodort falu című regényére – melynek cselekménye a közeli falvakban játszódik – hivatkozva elmondta, hogy 19 éve tartottak Illyefalván egy szimbolikus erővel bíró mentálhigiénés egyetemi képzést, mert pont ott valósult meg a lelkileg elgyöngült személyt, közösséget és nemzetet erősíteni hivatott program, ahol a regényben éppen a magyarság romlása jelenik meg. Mára ez a program nemcsak Erdélyben, hanem Kárpátalján,

Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon is működik, idén először vesznek részt a délvidéki képzés résztvevői ezen a konferencián, amely – egyetemi szinten – a gyakorlatban is megvalósítja a nemzetegyesítést.

Kovács Katalin Tünde, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa ünnepi köszöntőjében kifejezte örömét, hogy az intézet immár sokadik alkalommal, társszervezőként csatlakozhatott a konferenciához.

A hálózatépítés, a mentálhigiénés szemlélet középpontjában a kapcsolódás áll, a konferencia témája pedig sok olyan sebet próbál orvosolni, amit a magyar nemzet és ennek családjai, tagjai a múltban szenvedtek el (pl. Trianon, a világháborúk, a Gulágra való elhurcolások).

Rendhagyó módon saját versét idézte: „a karantén bezár, de a szíveden a zárt te nyitod” – üzente a résztvevőknek, arra biztatva őket, hogy legyenek nyitottak a kapcsolatok építésére és vigyék tovább ezeket a hétköznapokba is.

A konferenciának otthont adó város képviseletében Jakab István Barna, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke elmondta, hogy az infrastruktúra építése mellett fontos feladat a közösség építése is, illetve, hogy a magyarság életében elérkezett a pozitív gondolkodás ideje.

A konferencia során a résztvevők Buza Domonkos, a Magyar Mentálhigiénés Társaság elnökének részéről az identitásról, dr. Zseni Annamária részéről pedig a transzgenerációs traumák hatásairól hallhattak előadást.

A különböző régiók egymás értékeit, hungarikumait is bemutatták, illetve a résztvevők az ÖN-TÉR-KÉP c. film kapcsán műhely-foglalkozások által tárták fel belső lelki térképeiket, mely első lépése a nemzet gyógyításának.

Ezt a folyamatot mindenkinek magán kell elkezdenie, magunkat kell tekintetbe venni ahhoz, hogy másokat is értékeljünk.

Minden évben sor kerül a Buda Béla-dij átadására, amellyel olyan személyeket tüntetnek ki, akik kiemelkedő módon tettek a mentálhigiénés szemlélet továbbadásáért. Idén ezt a díjat Buza Domonkos kapta kiemelkedő munkásságáért.

A konferenciát dr. Kövi Zsuzsanna, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Továbbképző Központjának vezetője zárta, a találkozó a helyi értékeket, nevezetességeket bemutató kirándulással végződött.

