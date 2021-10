Vécsei Bálint Peter Stögernek is hálás a válogatottba szóló meghívóért

2021. október 6. 08:40

A magyar labdarúgó-válogatott javában készül Telkiben az Albánia és az Anglia elleni világbajnoki selejtezőkre. Nincs a kerettel a védelem erőssége, Willi Orbán, aki influenzás, és a vártnál lassabban gyógyul. Kiderült, az albánok ellen heten is veszélyben forognak a sárga lapok miatt. Vécsei Bálint hét év után tért vissza a válogatotthoz, és hálás Peter Stögernek, a Ferencváros vezetőedzőjének, mert az ő bizalma nélkül nem lendülhetett volna válogatott formába.

Marco Rossi kedden délután is edzést vezényelt Telkiben. Az Albánia és Anglia elleni világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keret tagjai közül csak egy játékos hiányzott: a védelem oszlopa, Willi Orbán egyelőre még csak meg sem érkezett az edzőtáborba. Az MLSZ tájékoztatása szerint a védő betegség miatt nem játszhatott szombaton az RB Leipzig soros bajnoki mérkőzésén, és még mindig nem gyógyult meg. Lipcséből származó értesülések szerint a 28 éves védő influenzás, és csak akkor csatlakozhat a kerethez, ha teljesen felgyógyult.

Nincs tehát Varga Kevin, Lovrencsics Gergő és Szalai Ádám sérülés vagy hosszabb kihagyás miatt, ráadásul az angolok elleni meccsre még többen kieshetnek a keretből.

– A huszonhat kerettag közül heten is kaptak már sárga lapot a mostani selejtezősorozatban, vagyis ha Lang, Szalai Attila, Botka, Bolla, Gazdag, Sallai vagy Tamás Márk sárga lapot kap az Albánia elleni mérkőzésen, akkor rájuk sem számíthatok Anglia ellen, így az első mérkőzésen figyelmesnek is kell lennünk – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány a szövetség honlapjának.

Kép: Nemzeti Sport/Török Attila



Az edzés előtt a gyepen két játékos találkozott a sajtó képviselőivel. Az egyik az a Vécsei Bálint volt, aki 2014-ben kétszer már szerepelt a válogatottban, és most hosszú hét év elteltével a Ferencvárosban mutatott jó formájának köszönhetően kapott újra meghívót.

– Elég rég voltam válogatott, de mindig is hittem benne, hogy újra itt lehetek – mondta. – Minden válogatott mérkőzést úgy néztem, hogy szeretnék visszakerülni a csapathoz. Nagyon örültem a meghívónak, hiszen nagyon sok munkát fektettem bele. Ha valaki egyszer felveszi a válogatott mezt, azután szeretne folyamatosan itt lenni, és végig ez dolgozott bennem, hogy újra itt legyek. Boldog vagyok, hogy sikerült olyan formába lendülni, hogy felfigyelt rám a szövetségi kapitány is, szeretném kihasználni minden pillanatát. Ez nyilván köszönhető Peter Stögernek is, aki a Ferencvárosban megadta nekem a bizalmat. Az előző időszakban ezt nem kaptam meg Szerhij Rebrovtól, és nem is éreztem úgy, hogy számolnának velem. De nem adtam fel egy pillanatra sem, tudtam, hogy el fog jönni az én időm. Nagyon pozitív időszakot élek meg a klubcsapatomban, szeretném, ha ez folytatódna a válogatottban is. Régen volt az a meccs Albánia ellen, amin pályára léptem, akkor nyertünk, szeretném megtartani ellenük a százszázalékos mérlegemet. Tudjuk, mennyire fontos ez a meccs, s azt is, hogy nehéz lesz a szurkolók nélkül, de van már tapasztalatunk erről is, ez nem lehet probléma. Az albánok közül nagyon sokan szerepelnek az olasz bajnokságban, topjátékosaik vannak – erről beszélt nekünk Uzuni is, hogy egyénileg nagyon jó kvalitású játékosok alkotják a válogatottjukat. Nekünk inkább csapatként kell egységesnek lennünk, abban van az erőnk, ha egymásért küzdünk.

A másik futballista Bolla Bendegúz volt, aki klubcsapata, a svájci Grasshoppers legutóbbi két mérkőzésén is gólt szerzett.

– Bizakodóan várom a következő két mérkőzést, hiszen jó formában érkeztem meg a válogatotthoz – célzott arra két gólra. – Szeretnénk visszavágni az albánoknak, hiszen nem esett túl jól az idegenbeli mérkőzésen elszenvedett vereség, itthon mindenképpen nyerni szeretnénk ellenük. Elég direkt futballt játszanak, keresik a párharcokat, harciasak – ebben maradtunk el tőlük a kinti meccsen, ezen a téren kell javulnunk. Az elejétől kezdve nagy nyomást kell helyezni rájuk, minél több helyzetet kialakítani, minél nagyobb százalékban kihasználni ezeket, s akkor nem lehet probléma. Ha a statisztikát nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy előny számunkra a zárt kapu, de a nézők hiányozni fognak, hiszen mindig óriási hangulatot teremtenek a stadionban. Most meg kell oldanunk nélkülük.

magyarnemzet.hu