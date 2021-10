Fidesz: a baloldal ismét elszabadítaná a rezsiárakat!

2021. október 6. 12:40

A baloldal ismét teljesen elszabadítaná a rezsiárakat - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese az MTI-hez szerdán eljuttatott videónyilatkozatában.

Böröcz László a videóban felhívta a figyelmet, bár a magyar emberek a rezsicsökkentésnek köszönhetően nem érzik, az energiaárak elszabadulása egyre súlyosabb problémát okoz Európában.



Kiemelte, hogy mostanra történelmi rekordot döntött a gáz ára; Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, és a szomszédos Romániában is "iszonyatos sebességgel" emelkedik a rezsi ára.



"A magyar családokat most védi a rezsicsökkentés, de ne legyen kétségünk, a baloldal ismét teljesen elszabadítaná a rezsiárakat" - fogalmazott Böröcz László, hozzátéve, hogy a baloldalt az a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki a kormányzása alatt a sorozatos rezsiemelésekre cinikusan csak annyit mondott, nem kell félni, nem fog fájni.



"Neki nem is fájt: miközben a magyar embereknek megduplázta, a saját cégének csökkentette az áram árát, és mindeközben a háromszorosára emelték a gáz árát is" - fűzte hozzá a fideszes politikus.



Jelezte azt is, a baloldal kormányzása alatt tizenötször volt rezsiemelés, miközben külföldiek kezére játszották a közművállalatokat és hagyták, hogy ezek a cégek a magyar családokon nyerészkedjenek.



Böröcz László szerint nem véletlen, hogy a baloldali kormányzás alatt a magyar családok fizették az Európai Unióban a legtöbbet a gázért és az áramért.



"A baloldal ma is arról beszél, hogy a világpiaci árhoz kell igazítani a magyar energiaárakat. Ez azt jelenti, hogy nemcsak eltörölnék a rezsicsökkentést, hanem teljesen elszabadítanák az energiaárakat a magyar családok és nyugdíjasok kárára. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen, állítsuk meg őket! - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezető-helyettese, hozzátéve, hogy ezért írják alá a Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony! petíciót.



MTI