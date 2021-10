Feltörték a CIA rendszerét, tucatjával ölik az amerikai kémeket

2021. október 6. 22:11

Kémjeihez intézett szigorúan titkos táviratában az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) elismerte, hogy túl sok informátorát ölték meg az elmúlt időszakban. Az üzenet, valamint a volt alkalmazottak által felfedett információk alapján a probléma két dologra vezethető ki, a hírszerzők hanyagságára és arra, hogy a CIA titkos kommunikációs rendszerét feltörték.

A CIA egy szigorúan titkos táviratot küldött ki világszerte inkognitóban élő kémjeinek, melyben a szövetségi hírszerző szervezet elismerte, hogy túl sok informátorát ölték meg, fogták el vagy állították át az elmúlt időszakban – számolt be a brit Daily Mail.

A rendhagyó üzenetben, amelyet minden CIA-állomásnak elküldtek, a hírportál szerint azt írták, hogy a kémelhárítási központ az elmúlt évek során több tucatnyi esetet elemzett.

A távirat a New York Times szerint megadta a megölt informátorok pontos számát, ami olyan titkos információ, amelyet általában nem szoktak megosztani ilyen jellegű üzenetekben.

Az ügynökség egykori tisztviselői azt is nyilvánosságra hozták, hogy ellenséges nemzetek feltörték a CIA titkos kommunikációs rendszerét, a „Covcomot”, és kivégezték a kémhálózatok egyes informátorait, míg másokat ki kellett vonni és áttelepíteni védett helyre.

A feljegyzés megrovásban részesíti a kémeket szakmai hanyagságért, a források iránt tanúsított túlzott naivitásért, a külföldi hírszerző ügynökségek alábecsüléséért, valamint azért, mert „a küldetést a biztonság elé helyezték”.

Az Egyesült Államok riválisai az elmúlt években sikerrel vadásztak amerikai informátorokra, és néhány esetben kettős ügynököt csináltak belőlük. Egyes külföldi hírszerzési tisztviselők úgy vélik, hogy az amerikaiak olyan információkat szolgáltattak ellenfeleik ügynökségeinek, amelyek segíthettek az informátorok leleplezésében.

A rivális kémelhárító ügynökségek biometrikus szkenneléseket, arcfelismerést, mesterséges intelligenciát és hackereszközöket használnak a CIA-tisztek követésére annak érdekében, hogy felfedjék forrásaikat.

Lankadt a figyelem

A CIA-t az elmúlt két évtizedben a terrorista fenyegetések, valamint Afganisztán, Irak és Szíria foglalkoztatta. A régimódi hírszerzés azonban most ismét a hírszerző iroda küldetéseinek központi elemévé vált.

Több ízben is kiderült, hogy egykori amerikai kémek elárulták hazájukat, és az általuk szolgáltatott információk segítségével az ellenséges nemzetek vadászni kezdtek a hírszerzőkre. Több informátort is védett helyre kellett áttelepíteni, valamint az is kiderült, hogy bizonyos nemzetek az átállított ügynököktől megtudott információkat megosztották egymással.

Ezek a megállapítások arra késztették a CIA vezetőségét, hogy ideiglenesen leállítsák kémhálózatukat egyes országokban, és átértékeljék a hírszerzési eszközökkel való kommunikációjukat világszerte.

Ösztönzik a hírszerzőket, hogy komolyabban vegyék a kémelhárítást

A CIA első számú célkitűzése, hogy visszatérjen a magas színvonalú és hatékonyságú hírszerzéshez. Az ügynökség arra is törekszik, hogy többet tudjon meg a pakisztáni és a tálibokhoz fűződő kapcsolatokról, most, hogy az amerikaiak által támogatott afganisztáni kormány – az Egyesült Államok kivonulása miatt – összeomlott.

A CIA tisztviselői szerint a mostani távirathoz hasonló üzenetekkel a hírszerzőket arra akarják ösztönözni, hogy komolyabban vegyék a kémelhárítást.

hirado.hu