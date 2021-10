Így radikalizálódhatott a napokban elfogott dzsihadista magyar fiatal

2021. október 6. 22:18

A Terrorelhárítási Központ (TEK) által júniusban elfogott kecskeméti dzsihadista fiatal esetével függ össze a napokban őrizetbe vett algériai származású magyar férfi ügye – jelentette ki a TEK főigazgatója az M1 hétfő esti műsorában. A PestiSrácok.hu információi szerint a férfit a Nemzeti Nyomozó Iroda közösség elleni uszítás bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként, a bíróság pedig a múlt héten le is tartóztatta. Akárcsak V. Kende, a most elfogott T. Dominik radikalizálódása is az iszlám online térben kígyózó vallási útvesztőiben, a nehéz családi háttérhez vagy tágabb közösségeikhez köthető frusztrációban és reményvesztettségben gyökerezik.

Emlékezetes, kevéssel a labdarúgó-Eb előtt a TEK és a rendőrség lecsapott egy 21 éves egyetemistára Budapesten, aki az iszlám állam kötelékeiben terrorcselekményre készülhetett a Puskás Arénában – vagy körülötte –, valamint a Balatonnál. Az Iszlám Államra (ISIS) felesküdött, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő V. Kende ellen folyamatosan gyűltek a bizonyítékok a lefoglalt műszaki eszközökről: a kecskeméti fiatalember radikális iszlamistákkal, ISIS-toborzókkal, szélsőséges vahabitákkal, valamint vélhetően Boszniában bujkáló mudzsahedinekkel csetelt, amire V. Kende úgy reagált, hogy nem gondolta komolyan és nem akart terrortámadást elkövetni.

Mint írtuk, Hajdu János, a TEK főigazgatója az M1 hétfő esti műsorában számolt be arról, hogy V. Kende „kommunikációelemzése során” találták meg beszélgetését a most elfogott, 23 éves T. Dominikkal. Hozzátette, hogy a német rendőrség arról tájékoztatta a magyar hatóságokat, hogy a férfi dzsihadista harcra buzdító anyagokat osztott meg online. Az IP-címet azonosították: T. Dominik több mint ezer fájlt mentett le a legkegyetlenebb kivégzési módokról, terrorpropagandáról, és bejutott az Iszlám Állam csak rendszergazdai hozzáféréssel elérhető csatornájára is.

A PestiSrácok úgy tudja, a férfit a Nemzeti Nyomozó Iroda közösség elleni uszítás bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként, a bíróság pedig a múlt héten le is tartóztatta. A TEK főigazgatója hangsúlyozta, hogy T. Dominik még nem tartott olyan messze a radikalizálódás és merénylettervezés folyamatában, mint V. Kende, de „egyenes út” vezetett volna odáig, ha nem kapják el. A 23 éves, magát muszlim vallásúnak valló férfi magyar, édesapja is hazánkban született, családja azonban algériai származású. T. Dominiknak nagyon nehéz a családi háttere, Hajdu pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorszervezetek éppen az ilyen reményvesztett, önmagukat senkinek érző fiatalokra vetik ki a hálójukat.

A hirado.hu V. Kende júniusi elfogását követően utánajárt, hogy neofita buzgóságában a férfi miként kerülhetett a radikális iszlám hatása alá. Az ő esetében nem beszélhetünk nehéz családi háttérről vagy az iszlámhoz köthető családi származásról, semmiféle kulturális viszonyulása nem volt az iszlámhoz. V. Kende nem érezhette át az iszlám világ dühét és gyűlöletét, hiszen egy vidéki nagyváros felső középosztályához tartozott, jó nevű ügyvéd apja révén pedig soha nem nélkülözött. A saját korosztályos frusztrációját és sikertelenségét kezelte a fundamentalista iszlámmal.

A kecskeméti fiatal útkeresésének a magyarországi iszlám közösségekben nyomon követhető állomásaiból élesebben kirajzolódnak a muzulmán világ árnyalatai, és ez magyarázattal szolgálhat arra is, mi lehetett az, ami csapdába ejtette a nyilvánvalóan zavart fiatalembert.

Ha egy fogékony fiatalt elérnek, utána napokon, heteken belül merényletet hajthat végre.

Egészen addig viszont a hatóságok, családjuk, környezetük számára is láthatatlanok lehetnek. Elképzelhető, hogy csak az elkövetés napján jelenik meg az online térben, ezért is nehéz a merényletek megakadályozása – fejtette ki.

A TEK főigazgatója szerint szinte minden az interneten zajlik.





A most elfogott T. Dominikkal feltárt kapcsolat pedig közös és konkrétan meghatározható ideológiai forrást feltételez, ami mindkettejüket hamis útra terelte az iszlám labirintusában, a vallási szubkultúra összetett rendszerében.

V. Kende egy ellenőrizetlen magyarországi vahhabita szekta és „fotelkalifája”, azaz önjelölt, online működő imámjának tanításait követte, amikor hűséget esküdött az Iszlám Államnak.

V. Kende a Muszlim falu elnevezésű Facebook-csoport hatása alatt írt gúnyolódó üzeneteket a Magyar Iszlám Közösség (MIK) elnökének. Kovács Miklós Ahmed elmondta, hogy V. Kende első körben az ő szúfista közösségükön keresztül akart megtérni az iszlám hitre, majd eltűnt: feltehetően a vahabita fotelkalifa „térítette át”. A vahabiták mindenkit szúfinak tartanak, aki nem az ő ideológiájukat követi, a vahabizmusra pedig főként azok fogékonyak, akik csalódtak a tágabb közösségeikben vagy szociális és egyéb okokból a társadalom perifériájára szorultak.

Ezek az emberek önigazolást, erőt merítenek a szekta felsőbbrendűséget hirdető idealizmusából– magyarázta a MIK elnöke.

Kovács Miklós Ahmed lapunknak korábban elmondta azt is, hogy az ilyen online csoportok vezetői óvatosak, látszólag nem buzdítanak erőszakra, de aki ismeri ezt az iszlám szektát, az tudja, hogy a vahhabizmus előszoba a radikalizálódás útján.

A vahabizmus a terrorizmus kapudrogja. Az erőszakra azonban értelemszerűen nem egy nyilvános csoportban fognak buzdítani – fogalmazott.

Hajdu Jánosnak a most elfogott T. Dominik ügyében az M1-en felvetették, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet egyre aktívabb az online térben. A főigazgató szerint a terrorfenyegetettség nem szűnt meg, csak átalakult. Az online radikalizáció nyomán pedig sokkal gyorsabban bekövetkeznek a terrorakciók.





hirado.hu - M1