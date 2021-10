Vadászati világkiállítás – a tizenharmadik napján kezdődik az OMÉK

2021. október 6. 22:22

Csütörtökön újabb kereskedelmi típusú vásár nyílik az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás keretein belül: az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), amely az 1800-as évekből származó mezőgazdasági vásárok és kiállítások hagyományát ápolja - közölte a világkiállítás sajtóirodája az MTI-vel szerdán.

A négynapos eseményt, Magyarország legnagyobb mezőgazdasági- és élelmiszeripari vásárát a megújult HUNGEXPO B és E pavilonjaiban rendezik meg, "és nem kétséges, hatalmas lesz az érdeklődés". Az OMÉK ünnepélyes megnyitója 13 órakor kezdődik a D pavilon színpadán. Az E pavilonban napközben három alkalommal is, Kovács Lázár séf látványos főzőbemutatóján ízletes és egészséges vadételeket készít el. Délután a pavilonban tematikus borkóstolók is várják az érdeklődőket.



Az A csarnokban rendezik Románia Nemzeti Napját, a délelőtt 10.30-kor kezdődő eseményt Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere és Gabriel Sopanda, Románia magyarországi nagykövete nyitja meg. A színpadon máramarosi, bukovinai és dobrudzsai táncműsorokat, továbbá Dumitru Dobrican és Andreea Ghitiu művészek zenés előadását is láthatják az érdeklődők.



Az A pavilon színpadán 13 órától Hittel a természetért - XXI. századi teremtésvédelem a mindennapokban címmel Köves Slomó vezető rabbi és Baritz Sarolta Laura domonkos szerzetes nővér, közgazdász beszélgetése kezdődik. 15 órától Hunters and Landowners Together for Nature Conservation címmel Lizanne Nel előadása hallható a dél-afrikai vadászati és vadvédelmi szervezet részéről.



Az A pavilonban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program (EKF) standján nyílt napot tartanak, amelynek háziasszonya Lékai-Kiss Ramóna. A 11 órakor kezdődő programon többek között fény derül arra, hogy az EKF rendezvénysorozatában milyen szerepet játszanak majd a térség természeti értékei, ökoturisztikai lehetőségei, továbbá a résztvevők elemzik a Balaton-felvidék vadászati hagyományait és annak jövőbeni kihívásait is - írták.



A Kincsem Parkban csütörtökön 12 órától a Történelmi Lovas Egyesület látványos bemutatóját, majd agarász-, solymász-, elöltöltő fegyveres- és vadászíjász-bemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők. Mindemellett a hagyományos vadászati módok bemutatói tovább folytatódnak az F pavilonban.



A kulturális fesztivál keretén belül a Petőfi Irodalmi Múzeumban 19 órától Vadászirodalmi Est lesz. A Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében nem csak irodalmi programok színesítik a világkiállítás programsorozatát, de hirdettek egy irodalmi és fotópályázatot is, melynek hivatalos díjátadója ez alkalommal lesz.



A tájékoztatás szerint Szilvásváradon lovasprogramok kavalkádja indul 9 órától, és kezdetét veszi a FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága a Lipicai Lovasközpontban. 10 órától Kaposmérőn, a Kassai-völgyben történelmi, honfoglaláskori lovas bemutató és interaktív foglalkozás zajlik majd, ezek látogatásához előzetes bejelentkezés szükséges.



Révfülöpön, a mólónál folytatódik a IX. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny. 10 és 19 óra között várja a látogatókat az Óriás pontyok arcképcsarnoka című fotókiállítás is.



Vásárosnaményban továbbra is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket: a nagyszínpadon 16 órától a Trio Consort ad koncertet, azután pedig vadászíró-olvasó találkozó lesz.



Még több részlet a csütörtöki programokról, a belépőjegyekről és megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon olvasható.

MTI