Fekete-Győrt párttársai figyelmeztették, hogy nagyot bukhat a Gyurcsány-show-n

2021. október 6. 22:37

Fekete-Győr András pártelnöki pozíciója még sosem volt ennyire ingatag, mint most – tudta meg a Mediaworks Hírcentruma Momentum közeli forrásoktól. Informátoraink megerősítették, hogy Orosz Anna körül (aki fölényesen nyerte a baloldali előválasztást Budapest 2-es számú egyéni választókerületében) valóban kialakulóban van egyfajta erőközpont, akik más látnának szívesen pártjuk élén. Mint mondták, a személyes hatalmi ambíciókat dédelgetők mellett többen úgy gondolják, hogy gyakorlatilag tűzoltás gyanánt lenne szükség új pártelnökre, hiszen az egész pártra ráéghet Fekete Győr csalódáskeltő szereplése a szivárványkoalíció kormányfő-castingján, ahol a leadott voksoknak mindössze a 3,4 százalékát szerezte meg. Úgy tudjuk, hogy Fekete-Győrnek már az előválasztás során többen jelezték, hogy szerencsésebb lenne, ha még az első forduló eredményének kihirdetése előtt visszalépne, hiszen borítékolni lehetett a rossz szereplését, ám ő hajthatatlan volt.

Emlékezetes, hogy a Momentum-elnök a Partizán idén tavaszi műsorában adott interjúban gyakorlatilag egyetlen kérdésre sem tudott épkézláb választ adni, több alkalommal is kínos helyzetbe hozta magát és a pártját, a nevetség tárgyát képező kijelentéseit pedig hosszú hetekig idézte a magyar sajtó.

Forrásaink szerint Fekete-Győr még így is jó eséllyel maradhat a Momentum élén, mivel az ehhez szükséges ötvenszázaléknyi plusz egy szavazatot bezsebelheti a héten esedékes bizalmatlansági szavazáson. Utóbbit a pártelnök indítványozta önmaga ellen, miután Orosz Anna egy Facebook-bejegyzésben felvetette, hogy „ki kell majd elemezni, hol lehetett volna még jobban futni a pártnak”.

A témában korábban megjelent sajtóhírekben a Momentum EP-képviselőit, Donáth Annát és Cseh Katkát, valamint Soproni Tamás terézvárosi polgármestert is Orosz Anna szövetségeseiként említették a Fekete-Győr ellen szervezkedők között.

Arról is értesültünk, hogy a Momentumban továbbra is Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti győzelmét várják az előválasztáson, ám ha úgy alakul, hogy Dobrev Klára kapja a legnagyobb támogatást, akkor mögé is beállnak. Mindezzel együtt informátoraink arról számoltak be, hogy megbomlóban van a bizalom a szivárványkoalíció pártjai és a DK között.

Azt viszont sokan derültséggel és némi kárörömmel szemlélik, hogy a Jakab Péter vezette Jobbik gyakorlatilag „bebújt Gyurcsányék hátsó felébe”.

MNO - Mediaworks Hírcentrum