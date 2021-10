Biden Fehér Háznak álcázott stúdióból beszél, hogy súgógépről olvashasson

2021. október 7. 22:22

Joe Biden már napi rendszerességgel válik közröhej tárgyává.

tweet

A közösségi oldalakon most éppen azért érik éles kritikák az Egyesült Államok demokrata elnökét, mert megtévesztő módon nem a Fehér Házból jelentkezik be, hanem egy azzal szemben lévő épületből, ahol az egyik szobát profi díszletekkel rendezték be, az elnök mögötti ablakba pedig a Fehér Ház rózsakertjének digitális képét vetítették ki.

A Fox News számolt be róla, hogy Joe Biden kamudíszletek közül jelentkezik be a televíziós közvetítések során, hogy az emberek azt higgyék, valóban a Fehér Házban van. Ezzel szemben viszont egy szemközti épület szobáját rendezték be ugyanúgy, és még a hollywoodi filmekben látott technológiát is bevetik annak érdekében, hogy minél valóságosabbnak tűnjön a díszlet.

Stephan Miller, Donald Trump korábbi tanácsadója Twitteren írt ennek okairól.

Szerinte Biden azért kénytelen ilyen trükkökhöz folyamodni, mert a Fehér Ház helyiségeiben nem tudná észrevétlenül használni a súgógépet.

Amely viszont elengedhetetlen része Biden televíziós bejelentkezéseinek, hiszen az időskori demenciája miatt már nem képes összeszedetten beszélni és kifejezni gondolatait.

Jack Posobiec, a Human Events főszerkesztője az elnök bizarr módszereit a Truman Show című filmhez hasonlította, amelynek főszereplője (Jim Carrey) a tudta nélkül volt egy reality show főszereplője, miközben körülötte minden díszlet volt.

Tricia Macke, a Fox 19 műsorvezetője pedig arról írt Twitteren, hogy amikor először meglátta a díszleteket, nem hitt a szemének. Más médiaszemélyiségek pedig mind arról írtak, hogy teljesen szürreális, hogy az elnök a Fehér Házzal szemben épít magának egy Fehér Házat imitáló tévéstúdiót.

origo.hu