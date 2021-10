A déli óráktól mind nagyobb területen kiderül az ég

2021. október 8. 08:26

Egyre inkább az ország délnyugati részére korlátozódik a csapadék, északkelet felől csökken a felhőzet, holnap az ország északi felében már több órára kisüt a nap.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: az ország déli felén továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, ott csak délutántól kezd lassanként csökkenni a felhőzet.



Délutánig a Nagykanizsa-Szeged vonaltól délre továbbra is lehet még gyenge eső, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék. Eközben az ország északi felén eleinte fátyolfelhős idő várható, a déli óráktól azonban mind nagyobb területen kiderül az ég.



A keleti, északkeleti szelet az Észak-Alföldön erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, Baranyában és környékén lesz a hűvösebb. Késő estére általában 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu