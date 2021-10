Fülöp Attila: a gyermekvédelem Debrecenbe költözött

2021. október 8. 16:09

A gyermekvédelem Debrecenbe költözött - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken a Nagyerdei Stadion halljában a #csakegyütt a gyermekekért családi napon.

Fülöp Attila szavait nem csupán a pénteki rendezvénnyel, hanem azzal is indokolta, hogy megalakult a gyermekvédelmi szakszolgálat országos központja, amely Debrecenben működik.



Az államtitkár az MTI-nek azt mondta: eddig területi, megyei szerveződésben működött a szakszolgálat. A hazai gyermekvédelem új, debreceni központja országos hatáskörrel, egységes szakmai iránymutatással segíti a gyermekvédelembe kerülő gyermekek ellátását, a gyermekelhelyezés, az örökbefogadás, a gyámság előkészítését, és világos módszertani iránymutatást ad a gyermekvédelemben dolgozóknak.



A gyermekvédelmi hálózatban 23 ezer gyerekről gondoskodnak, 70 százalékuk, több mint 15 ezer gyerek nevelőszülőknél, családban él - ismertette.



Fontos törekvésnek nevezte, hogy a családközpontú gyermekvédelem elve alapján minél több gyerek kerüljön nevelőszülőkhöz, illetve minél többen kapcsolódjanak be a nevelőszülői hálózatba.



Fülöp Attila a gyermekvédelmet segítő szervezetek közül külön kiemelte az egyházakat: az intézményben nevelkedő gyerekek 75 százaléka egyházi fenntartású otthonokban él.



Hozzátette: az állami gondoskodásba került 12 év alatti gyerekek több mint 85 százaléka ma már nevelőszülőknél, családban nevelkedik.



Fülöp Attila utalt a miniszterelnök péntek reggeli bejelentésére, hogy a szociális ágazatban dolgozók január elsejétől 20 százalékos béremelést kapnak. Megerősítette: a juttatás érinti a gyermekvédelmi intézményekben és a nevelőszülői hálózatban dolgozókat is.



Utóbbival összefüggésben Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta ez az első lépés, azon kell dolgozni, hogy az ágazat szereplőinek bérhátrányát ledolgozzák.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere hozzátette: a gyermekvédelmi központ városba helyezése elismerése az ottani szociális és gyermekvédelmi munkának és tovább erősíti Debrecen gondoskodó város jellegét.



A debreceni családi napon az ország különböző részeiből érkezett több száz gyermek és nevelőszülő vesz részt, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal vártak őket a stadion halljában.

MTI