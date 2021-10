Muratov, Nobel-békedíj – Peszkov elnöki szóvivő gratulált

2021. október 8. 16:28

A szólás szabadságáért életüket vesztett kollégái érdemeinek tulajdonította Nobel-békedíját pénteken Dmitrij Muratov, az orosz Novaja Gazeta című független napilap főszerkesztője.

Muratov a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy elfoglalt volt és nem tudta felvenni a telefont, amikor a Nobel-bizottság felhívta, és azóta sem volt ideje elolvasni a méltatás teljes szövegét.



"Azt mondom önöknek: ez nem az én érdemem. A Novaja Gazetáé. Azoké, akik életüket vesztették az emberek szólásszabadságát védelmezve. Mivel már nincsenek közöttünk, a jelek szerint úgy döntöttek, hogy én mondjam el mindenkinek. Ők Igor Domnyikov, Jura Scsekocsihin, Anna Sztyepanovna Politkovszkaja, Násztya Baburova, Natasa Esztyemirova, Sztasz Markelov" - nyilatkozott Dmitrij Muratov.



"Így gondolom. Tényleg. Ezt nekik adták" - tette hozzá az 59 éves szerkesztő.



"Az orosz újságírást jelenleg elnyomják. Megpróbálunk segíteni az +idegen ügynöknek+ minősített embereknek, akiket támadások értek, és akiket az ország elhagyására kényszerítettek" - mondta a Podjom független hírportálnak.



Telegram-csatornáján az orosz díjazott azt írta, hogy a pénzjutalom egy részét orosz oknyomozó újságírói startupoknak adja, és támogatja belőle a Jóság Köre Alapítványt is, amely a ritka betegségekben szenvedő gyermekek gyógyítását segíti.



A beteg gyerekeket támogató alapítványt Vlagyimir Putyin orosz elnök hozta létre az év elején. A Nobel-békedíj teljes összege, amelyet Muratov Maria Ressa amerikai-filippinói újságírónővel megosztva kapott, 1,1 millió dollárt.



Muratov a Novaja Gazeta egyik alapítója. 1995 és 2017 között volt főszerkesztő, majd 2019-től ismét ő vette át ezt a posztot. Az újság hat újságíróját gyilkolták meg az 1993-as lapindítás óta.



A Nobel-békedíjak jutalmazottjait egy nappal Anna Politkovszkaja meggyilkolásának 15. évfordulója után hirdették ki Oslóban. Az újságírónő bíráló hangnemben írt a Kreml Csecsenföldön és az egész észak-kaukázusi régióban folytatott politikájáról. A 48 éves Politkovszkaját 2006. október 7-én gyilkolták meg Moszkvában otthonának lépcsőházában. A bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban hat embert ítéltek el, de a megrendelő személye továbbra is ismeretlen.



Gratulált a Nobel-békedíjhoz Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.



"Gratulálhatunk Dmitrij Muratovnak, aki munkájában következetesen az eszményeit követi és elkötelezett az eszményei mellett. Ő tehetséges és bátor. Ez természetesen magas elismerés. Gratulálunk neki" - mondta az orosz elnök sajtótitkára.



Peszkov időt kért annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon Putyin elnök is gratulál-e majd a díjazottnak.



"Gratulálunk a megérdemelt kitüntetéshez!" - jelentette ki Borisz Beljakov, az orosz miniszterelnök szóvivője.



Beljakov megfogalmazása szerint a díj "méltó elismerése (Muratov) tehetségének, magasszintű professzionalizmusának, hithűségének, és ami a legfontosabb, emberi tulajdonságainak". Méltatta, hogy az újságíró szakmai munkája mellett jótékonysági tevékenységet is folytat.



Alekszej Venegyiktov, a Gazprom Media tulajdonában lévő, de független hangvételű Eho Moszkvi főszerkesztője úgy vélekedett, hogy Muratov kitűntetése fontos jelzés az orosz vezetés számára.



Muratov a harmadik orosz, aki elnyerte ezt az elismerést Andrej Szaharov szovjet atomfizikus (1975) és Mihail Gorbacsov szovjet elnök-pártfőtitkár (1990) után.



A 90 éves Gorbacsov nevében pénteken közlemény jelent meg, amely "nagyon jó hírnek" minősítette az elismerést, amely - mint fogalmazott - "magasabb szintre emelte a sajtó jelentőségét" a mai világban.

MTI