A bukovinai székelyek Magyarországra telepítésére emlékeztek Bonyhádon

2021. október 8. 19:28

A bukovinai székelyek Magyarországra telepítésére emlékeztek az esemény 80. évfordulója alkalmából pénteken Bonyhádon. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a bukovinai székelyek mindvégig hűek maradtak a magyar nemzethez.

Potápi Árpád János a város székely emlékparkjában tartott megemlékezésen azt mondta, a bukovinai székelység története során az egyik legtöbbször áttelepített magyar népcsoport, amelyet "a számkivetettségben megtartott az erős hite és ragaszkodása a magyar nyelvhez, kultúrához, identitáshoz".



A bukovinai székely származású politikus felidézte, hogy a népcsoport 1764-ben jött létre, amikor elődeik a madéfalvi veszedelem elől elmenekültek Csíkból Moldvába, majd Bukovinába, ahol öt falut alapítottak. 1941-ben az akkori kormányzatnak köszönhetően kerültek vissza Magyarországra.



Az államtitkár a Perczel-kúrián folytatódó rendezvényen arról is beszélt, hogy a bukovinai székelyeknek ma erős politikai intézményrendszerük van - székely köröket, országos szövetséget hoztak létre, több székely származású polgármester van hivatalban -, ennek köszönhetően is fejlődik a kultúrájuk.



Az emlékparkban kopjafát avattak Németh Kálmán (1897-1966), a székelyeket 80 éve Bukovinából Bácskába, majd a mai Magyarország területére vezető józseffalvai plébános emlékére, akinek alakját Kóka Rozália székely mesemondó, a Magyar Művészeti Akadémia tagja idézte fel.



Németh Kálmán világosan látta, hogy az 1920-ban Romániához csatolt Bukovinában a székelyeknek nincs jövőjük. 1941-ben a Jugoszláviától nem sokkal korábban visszafoglalt Bácskában telepítettek le 14 ezer bukovinai székelyt és ezer moldvai csángót, akiknek 1944-ben ismét menekülniük kellett a szerb csapatok elől - emlékeztetett.



A megemlékezésen átadták a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének díjait, az eseményre érkeztek résztvevők az Al-Duna mellett fekvő, székelyek lakta településekről, Hertelendyfalváról, Pancsováról is.



A hazatérés évfordulója alkalmából szombaton zarándoklatot tartanak a bonyhádi római katolikus templomtól a kismányoki Nagyboldogasszony templomig, ahol Felföldi László pécsi megyés püspök tart misét. Vasárnap a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Hálaadás címmel kulturális műsort rendeznek mások mellett Fábián Éva népdalénekes, Kóka Rozália és a Csurgó zenekar közreműködésével.

MTI