Rétvári Bence az illegális hulladéklerakók megszüntetéséről Csörögön

2021. október 8. 19:52

Magasabb fokozatba kapcsolt az illegális hulladéklerakók megszüntetése, elindult egy úgynevezett hulladékradar alkalmazása - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken a Pest megyei Csörögön.

Rétvári Bence a Csörög és Sződliget közigazgatási határában található illegális szemétlerakó felszámolásáról tartott sajtótájékoztatón közölte: az alkalmazás segítségével aki illegális hulladéklerakót lát, az le tudja fotózni és a felvételt be tudja küldeni.



Egy támogatási program is indult többmilliárdos kerettel, amelyre lehet pályázni a Tisztítsuk meg Magyarországot! projekt keretében, hogy önkormányzatok és civil szervezetek a saját településük külterületéről, környezetéből elszállíthassák a hulladékot - tette hozzá az MTI-hez eljuttatott hangfelvétel tanúsága szerint az államtitkár, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.



A folyamat következő lépcsője, amikor a helyi önkormányzat és a helyi vállalkozók fognak össze környezetük megtisztításáért - jelezte.



Rétvári Bence hangsúlyozta: elfogadhatatlan az erdőszélen, réten eldobált autógumi, hűtőszekrény, háztartási hulladék. "Egy rendezett ország, amelyik ad magára, ezt nem engedheti meg" - hangoztatta.



Kiemelte, a cél a szemléletformálás, hogy a következő generációk ne szokjanak hozzá, ne tekintsék természetesnek ezeket az állapotokat. Továbbá ennek a hulladéknak az összegyűjtése azért is fontos, mert terheli, szennyezi a környezetet - mondta az államtitkár.



Hozzátette, a természetvédelem első lépése a saját környezetünk megtisztítása az illegális hulladéklerakóktól. Emellett kamerarendszerek is kiépülnek a további illegális hulladéklerakás megelőzésére.



Azért indította el a kormány ezt a többmilliárdos programot, hogy minden magyar település környezete sokkal tisztább legyen - közölte Rétvári Bence.



MTI