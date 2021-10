Karácsony összeomlott, sírós hangon gyászról beszélt

2021. október 8. 23:47

Megdöbbentő, szürreális interjút adott bukása után Karácsony Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Akinek eddig volt kétsége, az most megbizonyosodhatott a teljesen összezavarodott főpolgármestert hallgatva: nem saját elhatározásból lépett vissza (még ha, persze, ezt is állítja). A beszélgetés során újra és újra arról kezdett beszélni, a bukását meg kell gyászolni.

Karácsonynak, persze, nem volt könnyű dolga. Azt kellett volna hihetően megmagyaráznia, miért lép vissza a választásról Budapest három párt által támogatott főpolgármestere egy nála gyengébben szereplő, párt nélküli polgármester javára.

Mivel ezt lehetetlen megmagyarázni, az igazságot pedig (hogy nem saját maga hozta meg a döntést) nem mondhatta meg, nem is sikerült. Így nevetséges magyarázkodásba keveredett bele, hosszan beszélt arról, hogy kampány közben jött rá, hogy nem is akar annyira nyerni, mint - például - Márki-Zay Péter. Még azt is mondta, hogy milyen jó, hogy volt előválasztás, hiszen ha nem lett volna, akkor valószínűleg ő lesz a jelölt.

Karácsony összeomlásának megdöbbentő momentuma volt, amikor a riporter rákérdezett, hogy úgy tudja, csütörtök délelőtt egy városházi megbeszélésen történt valami, amire a főpolgármester annyit mondott, nem történt semmi különös, csak kicsit elkalandozott a figyelme.

Az is kiderült, hogy Budapest irányításával gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkozik, tegnap például egy több órás (!) online megbeszélésre is volt ideje, ahol a támogatóinak magyarázta a visszalépést.

Aztán megint előkerült, ami a beszélgetésben ötpercenként előjött: meg kell gyászolni a vereségét.

Amin állítólag ő már túljutott, bár ez egyáltalán nem így nézett ki a beszélgetésen.

A lényeg, persze, nem maradt el. Ismét hűségesküt tett a Gyurcsány-családnak: arról beszélt, hogy bármilyen baloldali kormány lenne, abban Gyurcsány feleségének benn kell lennie, vezető pozícióban. Amivel máris hiteltelenné tett minden olyan leendő propaganda lózungot, amely arról szól: Márki-Zay győzelme Gyurcsányék visszatérését akadályozná meg.

A valóság az: továbbra is Gyurcsányék tolják maguk előtt a bábjaikat.

