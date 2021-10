A Beregvidék Palettája címmel nyílt tárlat Beregszászban

2021. október 8. 23:57

A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztályának szervezésében a Festészet Napja alkalmából Beregvidék Palettája címmel nyílt tárlat a Vérke-parti városban október 6-án. A kiállításnak a Városi Művelődési Ház ad otthont.

A jelenlévőket Szakálas Olga, a Járási Művelődési és Turisztikai Osztály módszerésze köszöntötte.

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ennyi kiváló művész él hazánkban, különösképpen Kárpátalján” – hangsúlyozta, majd egyenként bemutatta azokat a festőket, akiknek képei megtekinthetőek a tárlat során.

Gogola Zoltán, Szakálas Anatolij, Katran Jaroszlava, Pecko Valerij, Bökényi Hanna, Kovács Éva és Petenyko Nyina festményei mind a gyönyörű őszi és téli tájat tárták a látogatók elé.

„Képzőművészeink nagy elismerésnek örvendenek itthon és külföldön is. Az ő érdemük városunknak is nagy elismerés” – értett egyet Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője és Rádik Okszána helyettes vezető. Emellett a résztvevőket Szobolj Olena, a város Szabadidős Oktatás Központjának vezetője (Центр Позашкільної Освіти) is köszöntötte.

Az ünnepélyes köszöntőket követően a képzőművészek elismerő oklevélben részesültek. Az esemény zárásaként pedig Tkacs Viktória varázsolta el gyönyörű hangjával a közönséget.

A tárlat október 6–15. között tekinthető meg.

Kurmay Anita

karpatinfo.net