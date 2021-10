Nemzetek Ligája - A rutin a fiatalság ellen a milánói döntőben

2021. október 9. 09:45

A világbajnoki címvédő francia, valamint a sok fiatal futballistával felálló spanyol válogatott vívja a labdarúgó Nemzetek Ligája második kiírásának vasárnapi döntőjét Milánóban.

Luis Enrique: eddig nem nyert komoly trófeát sem klubcsapattal, sem a válogatottal – marca.com

A Luis Enrique által irányított spanyolok a szerdai első elődöntőben az Európa-bajnok olaszokat múlták felül 2-1-re. A kezdőcsapatban 17, 21, illetve három 24 éves játékos is volt, míg a cserék közül Bryan Gil 20, Yeremi Pino pedig 18 esztendős. Az együttesnek a rutinosabb játékosok - Azpilicueta, Busquets, vagy éppen Koke - adnak tartást, a szakvezető tanítványai pedig ezzel a nyerőnek tűnő összeállítással megszakították az olaszok világcsúcsot jelentő 37 mérkőzéses veretlenségi sorozatát. A spanyolok a 2013-as Konföderációs Kupa óta első döntőjükre készülnek.



A másik, csütörtöki elődöntőben a franciák kétgólos hátrányból fordítva győzték le a világranglista-vezető belgákat. Didier Deschamps együttesének gerincét továbbra is a három éve vb-győztes játékosok alkotják, akik a csalódást keltő nyári Eb-szereplés után - tizenegyespárbajban nyolcaddöntős búcsú Svájccal szemben - újabb trófeával vigasztalódhatnak. A francia együttes 24 tétmeccs óta veretlen, Antoine Griezmann pedig kilencedik franciaként 100-szoros válogatott lehet a vasárnapi fináléban.



A két együttes eddig 35 alkalommal találkozott egymással, a spanyolok 16 és a franciák 12 sikere mellett hétszer volt döntetlen az eredmény. Eddig egy tornadöntőben, az 1984-es Eb-fináléban találkoztak, akkor Michel Platini és Bruno Bellone találataival a franciák örülhettek. Legutóbb tétmérkőzésen a 2014-es világbajnokság selejtezőjében csaptak össze: 2012 októberében Spanyolországban 1-1-es döntetlen született, míg 2013 márciusában Párizsban 1-0-ra a spanyolok nyertek. Utóbbi találkozóra a franciák közül Paul Pogba biztosan emlékszik, ugyanis a 77. és a 78. percben is sárga lapot kapott, így kiállították.



A bronzéremért 15 órától Torinóban az olaszok és a belgák játszanak, a döntő - melyet az M4 Sport élőben közvetít - 20.45 órakor kezdődik az angol Anthony Taylor sípjelére.

